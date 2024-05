Polgármester az állandóság jegyében Mester Mihályné, aki 49 éve dolgozik a hivatalnál, 18 éve polgármesterként. Vezetésével az önkormányzat takarékos, jó gazdálkodást folytat, ennek köszönhetően minden önkormányzati épület megújult. A legfontosabb szempont, hogy intézményrendszerük működjön, az óvodára, általános iskolára, hivatalra, művelődési házra, saját konyhára, könyvtárra, orvosi és védőnői szolgáltatásra gondolva. Az elmúlt évek során több fiatal, kisgyermekes család költözött a településre, számukra és az eddig is ott élők számára is elsődleges szempont egy mini bölcsőde létrehozása. Ehhez pedig már az első lépéseket meg is tették.

Sorra pályáznak

Folyamatosan pályáznak, 2019 óta minden évben a művelődési ház vezetőjének bérének és járulékainak a kifizetésére, intézmények klímával való ellátására (óvoda, hivatal, művelődési ház, orvosi rendelő), falunap támogatására. A művelődési házba sikerült vásárolni 150 főre tányérokat és nagy teljesítményű hűtőt, konyhai berendezéseket. Pályáztak az óvodai játszóudvar fejlesztésére, minden évben szociális tűzifára, egyes utcák járdáinak és parkolóinak felújítására. Helyes működésüknek köszönhetően a művelődési ház külső festését – részben önerőből – tudták kivitelezni.

Jelenleg legjobban a szennyvízberuházásra várnak nyolc szomszédos településsel karöltve: Vokány, Kistótfalu, Újpetre, Peterd, Pécsdevecser, Kiskassa, Egerág és Kisherend. A két éve elindított folyamat legnehezebb feladata a pénzügyi forrás előteremtése.

Adtak be pályázatot falugondnoki szolgálatra, falubuszra. Idáig a Német Nemzetiség Önkormányzat buszával hordták a szociális étkezésre jogosultak részére az ebédet. Ha ez a szolgálat megvalósulna, akkor lehetőségük lenne az idős vagy beteg emberek számára a bevásárlásban vagy orvoshoz eljutásban segíteni. Ez a pályázat elbírálás alatt van.

Több híd is elkészült közmunkaprogramból (Kossuth utca, Táncsics utca, Rákóczi utca). Ezen a területen is folyamatos a fejlesztés, ahogyan az utakkal kapcsolatban is.

Önerőből is fejlesztenek

A tavalyi évben elnyert közel tízmilliós járdafelújítást saját költségvetésükből még ennek az összegnek a felével kipótolva egészen az épületekig fel lett újítva . Ezen kívül a templom körüli rossz járdák, az iskola sarkánál a temető lejáratának, az Ady utcában, Bercsényi utcában is készültek járdák. A temetőben elfogytak az urnahelyek, új urnafal építése szükséges. Az orvosi rendelő mögött lévő pajtaépület rossz állaga veszélyezteti a szomszéd épületet, lebontása szükségszerű. Többször megpályáztak a temető ravatalozójának belső felújítását, sajnos azonban nem nyertek vele. Szükséges lenne a sportöltözőnél is egy vizesblokk kialakítása, mert a rendezvényeknél nagyon érzik ennek hiányát.

Az óvodánál a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatával napelem működik, költségmegtakarítási szempontból a hivatal épületére és a művelődési házra is szeretnének napelemet. Fontos a játszótereik folyamatos felújítása, fitnesz játszótér megvalósítása a gyerekeken kívül a felnőtt lakosság részére.

Megalakult a Rókavár Egyesület több kisgyermekes családdal, akik a komoly tervek egyike közül éppen egy ökopark kialakítására nyertek pályázatot. Több ember részéről is érkezett megkeresés a sportegyesület újraalapítására, a polgárőrség megerősítésére.

Sok programot szerveznek

A Vokányi Művelődési Ház nemcsak a környék legszebb épülete, de élet is van benne, a legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki megtalálja a számára kikapcsolódást. A szakkörök, amik itt működnek: baba-mama klub, játszósarok, torna, joga, asztalitenisz, kézimunka, tésztakészítés, sütés, főzés.

Fontos számukra, hogy a faluban élet legyen, ezért több rendezvényt is szerveznek: Szentháromság-napi búcsú, nemzeti összetartozás napja, palacsintás nap, tóparti koncert, falunap, augusztus 20., ahol saját sütésű kenyereket sütnek a kemencékben, október 23, idősek napja, gyerekes karácsonyváró ünnepség, Márton-nap. Az idei évben került sor először a olyan március 15-i ünnepségre, ahol korhű ruhában felelevenítették az egykori történelmi eseményeket. Gyönyörű és emlékezetes marad, mindenképpen várható folyatás ezzel kapcsolatban is, mint ahogyan a további programokkal kapcsolatban is. Húsvétkor, Márton-napkor, Mikulás napján, karácsonykor, ünnepi díszbe öltözik a falu.

Az elmúlt öt év sikere mindannyiunk közös büszkesége. Köszönet a támogató közösségeknek és a fejlesztési elképzeléseknek igent mondó képviselőknek a bizalomért. Öröm polgármesterként egy olyan közösséget szolgálni, ahol a jó szándék, a jóakarat, a békesség egymás munkájának a tisztelete az úr. Hálás vagyok azoknak a vokányi lakosoknak, vállalkozóknak, magánembereknek, dolgozóknak, akik a község közösség sikeréhez bármivel is hozzájárultak. Egy utam van és az nem más, mint a hit, mert csak ez az út vezethet mindenhová. A hit csodákra képes, ha akarsz valamit, tegyél érte, és ha tettél érte, csak akkor akarhatsz valamit.

Ahogyan Mester Mihályné polgármester nekünk összefoglalta, polgármesternek lenni nem könnyű és nem mindig hálás feladat, de a szép pillanatokért megéri. Ahogyan a lépcsőfokokon is lassan halad az ember, Vokány és a helyi lakosság is együtt, közösen kell, hogy ezt az utat bejárják, ami tovább erősíti és szépíti a települést.