A falunapokon előkerül a hagyományos népviselet

Óbánya ápolja német gyökereit, szokásait

A település történelme szorosan összefonódik a német nemzetiség hagyományaival. A 18. században a Fekete-erdő környékéről érkeztek az első telepesek, akik üvegművességgel, majd később fazekassággal is foglalkoztak. Az óbányai kerámia máig híres, néhány helyi kézműves továbbra is készít egyedi, hagyományos termékeket.

A német nyelv használata még mindig élő gyakorlat a településen. A fiatalok otthonról hozzák magukkal az ismeretét, a térség nemzetiségi települései, iskolái tovább erősítik a nyelv ápolását. A falunapi felvonulásokon pedig a hagyományos népviselet is előkerül.

Óbánya testvértelepülése az ausztriai St. Marein bei Graz. A kapcsolat fennállásának 25. évfordulóját együtt ünnepelték.

Festői természet és idilli épített örökség

Óbánya épített környezete is kiemelkedő. A gondosan őrzött, jellegzetes német épületek meghatározzák a településképet. település természeti környezete is lenyűgöző, a természetvédelmi területek ölelésében elnyúló falu arculata és környezete harmonikus egységet alkot, melyet turisták is előszeretettel látogatnak. Nem véletlen, hogy 1992-ben elsőként kapta meg a Kós Károly-díjat, mely a településvédelem és településszépítés területén kiemelkedő közösségeknek jár.

Szeretnénk, ha a hozzánk érkező turisták is úgy vigyáznának településünkre, környezetünkre, ahogy lakosaink teszik évszázadok óta.

A polgármester kiemelte, az Öreg-malom rekonstrukciós felújításával új szerepet kapva turisztikai szállásként működik majd a közeljövőben a természetjárók számára.

Öreg malom

Óbánya fejlődése és kulturális élete azt bizonyítja, egy kis település is lehet dinamikus és vonzó. Az infrastruktúra fejlesztése, a hagyományok ápolása és a közösségi összefogás mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Óbánya élhető és szerethető maradjon mind a lakosok, mind a látogatók számára.