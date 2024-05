Elismerjük az időseket és a fiatalokat is. Év végén, az adott évben született gyermekek szüleinek az önkormányzat ad egy elismerő oklevelet és 30 ezer forintot, hogy gyarapítják a falu lakosainak a számát. A 65 év feletti helyi lakosok is rendszeres támogatásban részesülnek minden évben. Idén is megrendezzük színvonalas programokkal, fellépőkkel a gyermek- és falunapot június 29-én. E rendezvény a hagyományos szármafőző gasztro-kulturális fesztivál