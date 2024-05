Székelyszabar A Magyar Falu Program egy 2018 tavaszán indult projekt és céljai közé tartozik, hogy az 5000 fő lélekszám alatti kistelepüléseket fejlessze, a helyi életminőséget javítsa és megállítsa a lakosság elvándorlását. Ezen kormányzati program keretén belül több pályázatot is elnyert Székelyszabar. Ennek köszönhetően 2019-ben és 2022-ben útfelújítási munka zajlott a településen, valamint 2023-ban felújították a járdát is, továbbá egy Belügyminisztériumi pályázat során az István utca is megújult. Mindezzel a lakosok számára és az áthaladó forgalomnak biztosítanak biztonságos közlekedést.

A megvalósult pályázatok között szerepel a falugondnoki szolgálat elindítása, amelynek keretében a kinevezett személy a település zökkenőmentes működését segíti, továbbá a falubusz beszerzésével a gyermekeket szállítják iskolába és a szociális étkezőknek viszik az ebédet.

A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok lehetővé tették az önkormányzat épületének felújítását, ahol energetikai újítások is megvalósultak: ez napelemek felszerelését is magába foglalja. A környezetbarát megújuló energiaforrásnak köszönhetően az épület mindennapi elektromos energia szükséglete fedezve van, valamint az energiatermelés során káros anyag kibocsátás sem történik. Mindezek mellett 2021- ben fejlesztették a temetőt, ahol új urnafalat állítottak.

A Székelyszabari Önkormányzat számára fontos, hogy a település lakói biztonságban érezzék magukat. Ezt szem előtt tartva térfigyelő rendszert építettek ki, valamint a biztonság fokozása érdekében folyamatban van a polgárőrség megszervezése is.

Az elmúlt öt évben a település mindig jelentkezett a szociális tüzelőanyag pályázatra, amit minden egyes esztendőben sikeresen elnyert. A befolyt összegből Székelyszabar tűzifát vásárolt, amit a leginkább rászoruló családoknak osztottak ki.

Több projekttel tették szebbé a települést

A Székelyszabari Önkormányzat számára fontos, hogy szép környezetben élhessenek és érezhessék jól magukat a település lakói. Ehhez több projekt hozzájárult. Az Országfásítás akció keretében tizenhat darab keskenylevelű kőrist ültettek a falu különböző részeire. Mindezek mellett a Mecsekerdő Zrt. közreműködésével az önkormányzat elkezdte felújítani az egykori Erdei Tornapályát, amelynek átadása május végén esedékes. A projektre társadalmi igény mutatkozott, aminek eredménye, hogy civil támogatók és a helyi lakosság is hozzájárult a fejlesztéshez.

Továbbá civil szervezetek létrehozásával szeretnék megőrizni a múltat és a kulturális értékeket, emiatt alakult meg a Székelyszabari Székely Kör és a Székelyszabari Felvidékiekért Egyesület. A szórakozást az ide látogatóknak a Sváb Ház is garantálja, ahol interaktív eszközökkel mutatják be a helyi és német kultúrát.

Feladatuk a falu közösségének erősítése

Feladatának tekinti a székelyszabari önkormányzat, hogy erősítsék a falu közösségét. Ezt számos rendezvénnyel igyekeznek elérni. 2022-ben székely disznóvágást szerveztek, valamint ebben az évben rendeztek először majálist, amelynek keretében májusfát is állítottak. Fontos eseménynek számít a Szabari Búcsú, de ami mindenképpen kiemelkedő a 2023-ban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Országos Magyar Vadászkamara együttműködésében megszervezett első Borzfőző Fesztivál, aminek keretében szeretnék felhívni a figyelmet a vad fogyasztására. A tavalyi évben országos érdeklődés volt a rendezvény iránt, ahol négyszáz adag ételt – borz burger, borz pörkölt – osztottak ki. Az eseményt idén is megszervezik augusztusban.

Az önkormányzat igyekszik aktívan bevonni a lakosságot is az eseményekbe, és közösségi megmozdulásokat szerveznek, hogy még inkább összekovácsolják Székelyszabar lakóit. Ilyen megmozdulás a közös szemétszedés, amellyel a falu szépítéséhez járul hozzá a lakosság, így még inkább azt érezhetik, hogy nemcsak itt élnek, hanem részesei a falunak. Mindezek mellett pedig társadalmi munkát, elektronikai hulladékgyűjtést is szervez a település.