– Színes programokkal indultunk neki a tavaszi szezonnak is Szentlőrincen – fogalmazott Kovács Krisztina rendezvényszervező és alpolgármester.

Gazdag kulturális élet

– A közösségi élet rendkívül fontos minden településen, épp ezért számunkra is kiemelt feladat, hogy olyan eseményekkel szolgáljunk a lakosságnak, mely örömteli élményeket nyújt mind a gyermekeknek, mind a felnőtteknek. A közelmúltban több olyan sikeres rendezvényt tartottunk, ahol több száz fő vett részt és érezte jól magát. Többek között ilyen volt a Stand up Comedy est Rekop Györggyel és Orosz Györggyel, a Húsvéti kirakodóvásár változatos programelemekkel, egy fantasztikus színházi előadás a sportcsarnokban a Moravetz Produkció előadásában, egy kellemes eszmecsere kultúráról a költészet napján, a természetkedvelők pedig egy Éger-völgyi gyalogtúrán vehettek részt. A majális egész napos felejthetetlen élményt szerzett minden korosztálynak, hisz számos közkedvelt előadót hívtunk erre a napra – mondta el Kovács Krisztina.

Beruházások és közösségépítés

– Egy város életében rendkívül fontos az egyensúly megtartása a beruházások illetve a közösségépítő programok terén is. A meglévő pályázataink mellett folyamatosan kutatjuk az új lehetőségeket, amelyekkel a város lakossága számára mindig valami pluszt, újat és többet adhatunk, hiszen meggyőződésünk, hogy a fejlődés visz előre minket – emelte ki Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere.

– Jelenleg több projektünk lassan befejező szakaszához ér, úgy mint az új bölcsőde épületünk, illetve az óvoda felújítása. Idén ősztől a gyermekek így két korszerű épületet vehetnek birtokba az Arany János utcában, a közelmúltban megújult Liszt Ferenc utcai óvoda és új bölcsőde épület mellett. A napokban kezdődnek meg az útépítési és javítási munkálatok a város több részén, illetve új parkolóhelyek kerülnek kialakításra Szentlőrinc frekventált részén – számolt be a fejleményekről a polgármester.

Zöld város projekt és vidámvásár

– Zöld város projektünk is sikeresen zárult a nemrégiben átadott gazdasági egység – Kuckó büfé megnyitásával. A nyár közeledtével a gyermekek és szüleik mind vendéglátóhely funkcióját, mind mosdó funkcióját használhatják, amely így már zavartalanná teheti a családdal együtt töltött közös napot. A közterületeket hagyományainkhoz híven gyönyörű virágokkal színesítettük, illetve több utcabútor is kihelyezésre került. Hagyományos rendezvényeink, melyeket minden évben megszervezünk, nagy résztvevői létszámmal, színvonalasan zajlanak. Ezúton is köszönöm a közreműködő civil szervezetek illetve a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület segítségét eseményeinken – hangsúlyozta Koltai Péter.

– Május 20-án a Brantner-Koncz Alapítvány Mózsa parti vidám vásárral várja az érdeklődőket a múzeum udvarában. A város gyereknap alkalmából egész napos programmal készül május 25-én. Szintén ezen a napon kerül megrendezésre városunkban a Megyei Vadásznap, valamint a polgárőrség és rendőrség szervezésében a Közbiztonsági Nap – nyilatkozta a polgármester.