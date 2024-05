Időközi választás során lett ő Garé vezetője 2012-ben. Rögtön egy komoly feladatot kapott a nyakába, hiszen a település egy eladósodott, öregedő község volt. A korábbi vezetés a kultúrházat kívánta felújítani, az új tetőcserepet a régi tetőszerkezetre pakolták. Imre első intézkedése egy huszonkilenc millió forintos beruházás volt, ebből sikerült megcsináltatni a tető teljes szerkezetét és a teljes kultúrházat.

A kultúra is megmutatkozik a közösségben

A komoly munka meghozta gyümölcsét

A közmunkások foglalkoztatása 2013 óta folyamatos a településen, sőt a környező falvakból is előszeretettel jártak Garéra. Így jöhetett össze a mai napig aktív program keretén belül az, hogy a maximum foglalkoztatott személyek száma hatvanhat is volt. Jelenleg húsz körüli a létszám, ám köztük Szaváról is érkezik foglalkoztatott. Ezzel a brigáddal sikerült három kilométernyi szakaszon a vízelvezető árkot betonlapokkal „kibélelni”, Garé zöld területeinek gondozását és parkosítását, valamint folyamatosan termelnek plusz pénzt a település számára a termesztett fokhagymával, cukorborsóval és zöldbabbal.

A tizenkét év alatt az orvosi rendelőt is sikerült megújítani. A negyvenegy millió forintból az elavult eszközparkot is sikerült frissíteni.

A Magyar Falu Program keretén belül a falugondnoki pályázat, illetve a kisbuszra való igény is nyert. A mai napig ezt ki is használják.

Víg Imre Béla sokat tett a garéiságért

Garé vonzó lett

Az évek alatt folyamatosan sikeresen működtek az egyesületek, melyek folyamatosan fejlődnek és vonzzák be az embereket. A Garéi Polgárőr Egyesület nyereséges működését az bizonyítja, hogy a lelkes tagok mellett egy új gépjármű is vásárolva lett pályázati forrásból. A hagyományok ápolása pedig a Garéért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület feladata. A lelkes társaság még Budapesten is megmutathatta magát.

A programok állandóak, nőnapot, idősek napját, gyereknapot utazással szerveznek. A legnagyobb program természetesen a nyár végi falunap. Ilyenkor is igyekeznek inkább garéi és a környező településről fellépőket felkérni.

Garéiság igazi fogalom lett a polgármester szerint, hisz valóban sikerült vonzó településsé varázsolni Garét. A település folyamatos széppé alakítása sokat nyomott a latba, hogy az átutazóban lévőknek is szemet szúrjon a település rendben tartása. Emiatt és a CSOK-programnak hála sok fiatal választja Garét új otthonuknak. Ennek a fejlődésnek köszönhetően a lakosság száma sem csökken.

Igazi életpályaként tekint a leköszönő polgármester Garéra. Az elszegényedő községből egy virágzó, fiatalokat csábító településsé vált. Víg Imre Béla, a település vezetője reméli, a közeljövőben körjegyzőség alapítása is reális cél lehet, ami a térség további fejlődését tudná garantálni. Ő pedig reméli, ez a felfelé mutató fejlődési ív nem fog megtörni.