Udvar önkormányzata igyekszik a kínálkozó pályázati lehetőségeket maximálisan kiaknázni.

– fogalmazott Frischmann József, a település polgármestere.

Így kerülhetett sor például ebben az önkormányzati ciklusban a temető fejlesztésére: a sírkert előtti parkoló térkövezésére 2019-ben nyertek mintegy 5 millió forintot. Nagyjából ugyanekkora összeget fordíthattak a háziorvosi rendelő felújítására, ami szintén a Magyar Falu Program keretein belül valósulhatott meg.

A közterületek rendben tartása, a gondozott, kulturált településkép kiemelten fontos Udvar lakossága számára, a cél elérése érdekében traktor, fűnyíró, és egyéb, településszépítéshez szükséges eszközök beszerzésére is pályáztak és nyertek mintegy 10 millió forintot .

– részletezte a polgármester.



Az Udvaron élők régi álma is valóra válhatott a 21 millió forintból megvalósult útfelújításnak köszönhetően – a helyiek által alsó országútnak nevezett, mintegy 500 méteres szakasz rendkívül elavult állapotban volt, ezt a pályázati támogatás segítségével újra aszfaltozták, amelynek során 300 négyzetméternyi útfelület kapott új, strapabíró burkolatot.

A település lakosságának mindennapi életét falugondnok segíti, a szolgáltatás színvonalát falugondnoki busz beszerzésével sikerült tovább emelni, amelyre 15 millió forint támogatást szereztek. A könyvtárnak is otthont adó Faluház mögötti rendezvénytér felújítása, és bővítése is megvalósulhatott, a szintén a Magyar Falu Programban sikeresen megpályázott mintegy 20 millió forintnak köszönhetően, illetve ez év áprilisában az épület körüli terület térkövezésére is sor kerül, Leader pályázaton elnyert 2 millió forintból.

A legfrissebb önkormányzati siker.

– emelte ki Frischmann József –, hogy közel 10 millió forintot nyertek járdafelújításra – a kivitelezés néhány héten belül indul.



Mindezeken túl tavaly egy mintegy egymilliárdos, Udvart is érintő nagyszabású fejlesztés ért véget – miután a falu ivóvizét biztosító kútban korábban nitritet találtak, más forrást kellett találni a település ivóvízellátására. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda ivóvízminőség javítását célzó programjának köszönhetően a megoldás megszületett: Bólyból érkezik az ivóvíz Udvarra – a Nagynyárádig már korábban kiépült hálózatra csatlakozhatott a település.

Külön öröm, hogy a beruházás során az elavult azbesztcsövek cseréjére is sor kerülhetett, ami komoly előrelépés az ivóvízszolgáltatás minőségében.

- hangsúlyozta a polgármester.

A hagyomány őrzése is fontos

A hagyományok őrzésére is kiemelt hangsúlyt fektetnek: a település önkormányzata és a német nemzetiségi önkormányzat között szoros az együttműködés – a kétévente megrendezésre kerülő falunapot minden alkalommal közösen szervezik. A közelmúltban a katolikus templom külső homlokzata is megújult: a Pécsi Egyházmegye által biztosított forrást a helyi és a nemzetiségi önkormányzat is kiegészítette saját költségvetéséből. Az Udvari Német Nemzetiségi Önkormányzat aktivitását dicséri a régi posta helyén kialakított hagyományőrző, tájház jellegű két sváb szoba is, amely előzetes bejelentkezést követően látogatható.

Évtizedekkel ezelőtt Udvaron jellemzően németajkú volt a lakosság, mára nagyjából a településen élők harmada német nemzetiségű.

Fix traffipaxot telepítenének

Horvát határ menti településként Udvaron mindig is jelentős volt a kamionos forgalom – jóllehet a határellenőrzés itt már megszűnt, ennek ellenére a tehergépjárművek száma nem csökkent. Frischmann József kiemelte, van, hogy 70-80 km/h-ás sebességgel hajtanak át a hatalmas járművek a falun, a lakossági panaszokra reagálva többször tart sebességmérést a rendőrség. Tartós megoldást azonban egy fix traffipax jelentene – ennek telepítését fontolgatja az önkormányzat, amit szeretnének mihamarabb megvalósítani.

Tervben van továbbá a megkezdett járdafelújítás folytatása a falu egészében, ezen kívül a közvilágítás korszerűsítése is a célok között szerepel – megfelelő pályázati lehetőségre várnak. Mindezeken túl a temető kerítésének felújítását, és a ravatalozó renoválását is tervezik – az eddig benyújtott pályázatok nem jártak sikerrel, de a jövőben újra próbálkozik az önkormányzat.