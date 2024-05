A település rendezett, kiváló a közbiztonság, csend és nyugalom van. Jó az autóbusz-közlekedés, három műszakos munkarend esetén is könnyen elérhető a megyeszékhely.

A szociális földprogram keretében biztosítják a háztáji gazdálkodás tárgyi feltételeit (vetőmag, facsemete, takarmány, előnevelt csibe). Jelképes díj ellenében bárkinek felszántják a kertjét a falutraktorral, és talajmaróval vetésre kész állapotba hozzák a talajt, szártépőzik a kertet, vagy motoros fűrésszel felvágják a tűzifát.

Az elektronikus hulladékokat évente egyszer szállítják el a háztartásokból. A polgármesteri hivatalból bárki térítésmentesen telefonálhat. A Digitális Jólét Program keretében elintéznek minden ügyet, ha arra valaki önállóan nem képes. Minden páprádi lakos a családi összejövetelekre térítésmentesen igénybe veheti a kultúrházat konyhahasználattal együtt. A rendezvényeken a település lakosságának 30-60 százaléka szokott részt venni, és a korlátlan az étel- és italfogyasztás ellenére sem fordul elő botrányos viselkedés vagy garázdaság.

Az ellátásokat a központi költségvetésből kapott szociális normatívából fedezik, ami rendkívül alacsony, 3 millió forint évente. A hasonló lélekszámú leghátrányosabb ormánsági települések ennek az összegnek akár a négyszeresét is megkapják, de itt a páprádiak örülnek, hogy nem olyan körülmények között élnek, mint azokon a településeken.

A falu 2 évvel ezelőtt ukrán háborús menekülteket fogadott be, akik Donyeckből jöttek, jellemzően fiatal nők és gyerekeik. Ehhez a kormány biztosít anyagi forrásokat, de a település gondoskodik az ellátásukról, a lakhatástól, élelmiszer, a háztartási anyagok és a gyógyszer beszerzésén át az iskoláztatásig. Az ukrán felnőttek közfoglalkoztatási programban dolgoznak.

Az önkormányzat minden alkalmat megragad a forrásteremtésre. A sikeres pályázatoknak köszönhetően az előző években felújították a kultúrházat, egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket létesítettek a portákon, elkészültek az új járdák, és a játszótér.

A következő évek tervei között szerepel a település külterületi útjainak szilárd burkolattal ellátása. Páprád pusztára is aszfaltos utat szeretnének, amelyhez elkészítették a telekmegosztást, a földmérési munkálatokat, a kiviteli terveket. Az államtól még nem kapták meg a tulajdonjogot az útra, de remélik, hogy hamarosan elhárul ez az akadály.

Több módon támogatják a fiatalokat

Páprád polgármestere, Vörös Kálmán a „vidéken élni jó” kijelentést azzal is megerősítette, hogy a településen mindenkinek van munkája, köztük a 35 év alatti személyeknek is. Ezek a fiatalok szinte kivétel nélkül rendelkeznek érettségivel, egy jó szakmával, ami a roma származású fiatalokra is vonatkozik. Elmondható, hogy a településen jól képzettek a fiatalok és a közép generáció is. Továbbá ki kell emelni azt is, hogy minden fiatal, az általános iskolástól az egyetemistáig szociális helyzettől függetlenül ösztöndíjban részesül. Ennek elnyeréséhez legalább 3.0 tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük a diákoknak, hallgatóknak. Az ösztöndíj tanulmányi átlagtól függ, és sávosan emelkedik, azaz minél nagyobb az átlag, annál nagyobb az összeg.

Ezen felül jár még iskolakezdési támogatás, az egyetemisták részére pedig a kiemelkedően magas Bursa Hungarica ösztöndíj, valamint ifjú házasoknak házasságkötési támogatás és szülési támogatás.

Kiterjedt a szociális háló a faluban

A szociális háló az élet csaknem minden területét lefedi. Falubusz viszi hivatali ügyintézésre és orvoshoz a beteget életkortól, szociális helyzettől függetlenül. Külön kérésre a falugondnok bárkinek bevásárol.

A házigondozást a Szociális Háló egyesület munkatársai végzik, minden idős embert napi szinten meglátogatnak, segítenek a házimunkában, a napi önellátásban, tisztálkodásban. Ezért a szolgáltatásért napi 100 forint hozzájárulást fizetnek az ellátottak. Mikuláskor a gyerekek komoly önkormányzati ajándékot, a nyugdíjasok karácsonykor ajándékcsomagot kapott, de volt, hogy 10 ezer forint értékben minden személy élelmiszer csomagban részesült – tartalmát maga választhatta ki.

2023 karácsonyán 10 ezer forint készpénz segélyt kapott minden kérelmező lakos.

Mindemellett a Baptista Szeretetszolgálat által szállított ebédet bárki térítésmentesen igényelheti. A Vöröskereszt és a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából minden héten élelmiszer adományokat adnak a rászorulóknak. Mindezek mellett pedig a polgármester közvetlenebb kapcsolatot ápol a polgárokkal, aki szívesen segít nekik még hétvégén is ügyes-bajos problémáikban.