A legújabb Kolodko-szoboregyüttes egyértelmű üzenete a környezettudatos élet szükségszerűsége. Ezt pedig nemcsak a művek formai koncepciója kívánja közvetíteni, hanem azok alapanyaga is szimbolikus kettőséget hordoz. Az elkészülő cápák létezésének szubsztanciája ugyanis a hulladék, kötőelemüknek pedig a Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) evoBuild termékmárkájához tartozó alacsonyabb szén-dioxid kibocsátású cementből készült betont választotta a művész. Utóbbi, a közelmúltban bevezetett kategóriába hangsúlyozottan a vállalat alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement- és betontermékeit sorolja. Az építőanyag-ipari cég anyavállalatához, a Heidelberg Materialshoz hasonlóan kiemelten kezeli a klímasemlegesség kérdését, ezért is döntöttek úgy, hogy Magyarországon is elérhetővé teszik az evoBuild termékcsaládot, mely a hagyományos betonnal azonos friss és megszilárdult tulajdonságokkal rendelkezik, azonban minimum 30%, de akár 80%-kal is csökkenti a CO2 lábnyomát.

A képen Guth Zoltán, Fehérváriné Tóth Helga, Kolodko Mihály

A nem mindennapi együttműködés koncepciója kapcsán gyorsan egymásra találtak a felek. Régóta tervben volt már egy ilyen tematikájú szoborcsoport megvalósítása a művésznél, a DDC pedig mint felelős és meghatározó piaci szereplő, már hosszú ideje kiemelten kezeli az alacsonyabb környezeti lábnyom és a klímacél elérésének kérdését. Amikor a párhuzamra fény derült a közös munka szinte azonnal elindult, hiszen a kooperáció tökéletesen szimbolizálja a szobrász és a vállalat törekvéseit is. A közös pont is adott volt, hiszen Kolodko Mihály Vácon alkot, míg a DDC egyik cementgyára, egyben székhelye is a város mellett található.

Nem is találhattunk volna jobb időben egymásra a művésszel!

– hangsúlyozta Guth Zoltán, a Duna- Dráva Cement Kft. kommunikációs vezetője. Egy kifejező, maradandó és igazi értéket hordozó tervet szeretett volna a társaság összehozni annak apropóján, hogy anyavállalatuk januárban mutatta be új, globális termékmárkáját, az evoBuildet. Ehhez tartozhatnak a kínálat azon tagjai, amelyeket a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a körforgásos gazdasághoz való különleges hozzájárulás jellemez. Minden ide sorolt terméknek szigorú követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a kínálat részévé váljon. Ezzel az építőanyag-ipari vállalatok között elsőként, a Heidelberg Materials globálisan szabványosított kritériumokat alkalmaz a fenntartható termékek címkézésére.

A Kolodko Mihállyal létrejött együttműködés, az alkotás mondanivalója és megvalósítása, a váci helyszíne, benne az emblematikusnak mondható és nem kevés költőiséget tükröző Duna-parttal közösen mind-mind azt az üzenetet tükrözi, amelyet szerettünk volna közvetíteni az evoBuild kapcsán – melynek egyik eleme az evoBuild80R10 elnevezésű betontermékünk már önmagában újrahasznosítható adalékanyag felhasználásával készül – az evoBuild a beton következő generációja, amely a jövő generáció érdekében lett fejlesztve

– emelte ki Guth Zoltán.