Tíz kiemelkedő fiatal művész vehette át idén is a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit. A díj Társalapítója, az MVM Csoport számára több évtizede kiemelten fontos a kulturális értékek támogatása, ápolása. A Junior Prima Díj tizenhét éve létrehozott magyar zeneművészet kategóriája is ezt a célt szolgálja. Az eddig 170 díjazott fiatal tehetség közül sokan a világ legjelentősebb helyszínein lépnek fel, bizonyítva az elismerés jelentőségét. Az előző évhez hasonlóan a Junior Prima magyar zeneművészet kategória idén is a zenei műfajok szélesebb körére terjed ki, amit a zsűri összetétele, illetve a jelöltek sokszínűsége is tükrözött. Jazzszaxofonost, kürtművészt, énekest és zeneszerzőt is találunk az idén díjazott tehetségek között. Az elismerés pénzjutalommal is jár, az Alapítvány és a mecénások döntése szerint az eddigi 2 millió forint helyett fejenként 3 millió forintra emelkedett a kiemelkedő tehetségek támogatása.

Junior Prima Díj 2024 magyar zeneművészet kategória

Forrás: MVM Zrt.

Az MVM jóvoltából minden évben tíz kimagasló, 30 év alatti tehetség veheti át a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának elismeréseit a szakmai zsűri döntése alapján. Az idei díjazottak között szerepel Balog Nella csellóművész, Drippey Máté jazzszaxofonos, ifj. Gál László kürtművész, Kelemen Gáspár hegedűművész, Mester Dávid zeneszerző és zongoraművész, Nagy Ábel Márton jazz-zongoraművész, zeneszerző és énekes, Papp Mátyás jazz-harsonaművész és hangszerelő, Stark János Mátyás hegedűművész, zeneszerző, Szabady Ildikó fuvolaművész és Szalai Molli zongoraművész.

Balog Nella csellóművész és Szalai Molli zongoraművész produkciója a 2024-es Junior Prima díjátadón

Forrás: MVM Zrt.

Az MVM számára nagyon fontos a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájának támogatása. Kiváltságosnak érezzük magunkat, hogy kimagasló tehetségeket támogathatunk, miközben tanúi lehetünk annak, ahogy az energia, tudás és szorgalom sokszínű módon fejeződik ki a zenében. Ezek az értékek, melyeket az MVM is képvisel, inspirálnak bennünket arra, hogy segítsük a kulturális és művészeti fejlődést. Az MVM-nél a zenére nemcsak a szórakozás és kikapcsolódás eszközeként tekintünk, hanem egy olyan energiaforrásra, mely képes az emberi kapcsolatokat mélyíteni és az összetartozás érzését erősíteni.

– mondta Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.