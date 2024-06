A település önkormányzata 2021 óta a rendezési tervnek megfelelően kialakított huszonöt új építésű telket. Ezen portákon a közművesítési feladatok ellátása jelenleg is zajlik. Ezzel összefüggésben, hogy felkészülten várják az ide érkező fiatal, betelepülni vágyó családokat, az önkormányzat egy kétcsoportos bölcsőde építésére is pályázott, amihez el is nyert 420 millió forint támogatást.

A görcsönyi bölcsőde látványterve

Az új lakótelkek kialakításának alapkőletétele megtörtént az idei esztendőben, amely eseményen jelen volt Kőszegi Tamás Gábor polgármester, Kutyáncsánin Szrétóné alpolgármester, Nagy Csaba országgyűlési képviselő, dr. Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára, valamint a kivitelezők.

Letették az új lakótelkek alapkövét

Büszkék testvérvárosi kapcsolatukra

A település harminc éve működő testvértelepülési kapcsolattal rendelkezik a bajorországi Breitenbrunn-nal. Ezért is volt fontos esemény Görcsöny életében a Magyar-Bajor Testvértelepülési Konferencia, amelyet májusban tartottak Esztergomban. Ezen a rendezvényen a működő testvértelepülési kapcsolatokat lehetett bemutatni, amelyet Görcsöny is megtett. Az eseményen részt vett a bajor és a magyar belügyminiszter is, akik nagyon megdicsérték a község előadását, amelyben rengeteg élményt megosztottak a vendégekkel. Példamutató kapcsolat működik a települések között, hiszen évente utaznak egymáshoz a családok. Az idei évben, augusztus végén pedig érkeznek a bajor testvérváros képviselői, hogy közösen ünnepeljék meg az 1994 óta fennálló kapcsolatot.

Éltetik a testvérvárosi kapcsolatot

Megmozdult a település lakossága

A településen szervezett események sorából kiemelkedik egy jótékonysági rendezvénysorozat, a Fut a Görcsöny. Görcsöny településen él egy beteg kisgyermek. Az ő gyógyulására fogott össze a község lakossága, és május közepén egy nagyszabású jótékonysági futónapot tartottak, ahol az ebből befolyt adományokat a segítségre szoruló gyermek kezelésére tudja fordítani a család. Az eseményen nyolcszáznál több fő vett részt, és a nevezési díjon kívül felajánlottak egy Herta-mezt Dárdai Pál aláírásával és a Madeleine Desszertműhely süteményeinek eladásából befolyt összeget. Ennek a jótékonysági rendezvénynek pedig még lesz folytatása. Június 15-én szombaton kulturális műsorokkal fognak fellépni a környékbeli iskolák, gyermekzenekarok és egyesületek. Egy egész napos programot szerveznek lovaskocsikázással, bállal, és az utóbbiból befolyt összeget szintén ennek a kisfiúnak a gyógyítására fogják fordítani.