KÖKÉNY

A csodálatos környezetben fekvő, folyamatosan fejlődő kistelepülés méltán megérdemli az ’élhető’ és a ’vonzó’ jelzőket. Egyre több család választja otthonául Kökényt, a falu lakosainak száma immáron közel hétszáz fő.

Még élhetőbb a község

Az Önkormányzat sokrétű szociális támogatási rendszert épített ki az elmúlt években. A legfiatalabbak újszülött -, míg az óvodások és az iskolások évkezdési támogatásra jogosultak; a rászorulók rendeletben meghatározott többféle települési támogatásban részesülhetnek. Mindezek mellett az oktatásban résztvevők a tanulmányi átlaguktól függően ösztöndíjat kaphatnak, a felsőoktatásban tanulók pedig a Bursa Hungarica program keretében pályázhatnak pénzbeli juttatásokra.

Az egyik legfontosabb lépés

Jelenleg is tart a megvalósítása, annak a térséget érintő jelentős kormányzati beruházásnak, melynek keretén belül végre Kökényben is kiépül a szennyvíz csatornahálózat. A még javában zajló kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan, fokozatosan megkezdődött már az utak, beállók helyreállítása is, mely során a közút szakasza teljes aszfaltszőnyeget kap majd.

Ez a beruházás jelentősen meghatározza a további, már előkészített pályázati megvalósítások ütemét is.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére, a Vidékfejlesztési Program keretében közel 60 ml Forint támogatást nyert a település. A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás során megtörtént, a projekt megvalósítása rövidesen megkezdődik.

Kökényben komoly feladat a csapadékvíz elvezetésének megoldása. A feladatra elnyert közel 100 millió Forintos támogatás felhasználásával a település érintett területein megkezdődhet ennek kezelése.

A tervek elkészültek, jelenleg folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás, a munkálatok remélhetőleg még az idén megkezdődnek.

Zöldülnek és szépülnek

A településen fokozatosan megújulnak a középületek, amely során nagy hangsúlyt fektetnek az energiahatékonyságra; ennek keretében napelemrendszer került Kökény két közösségi teret adó épületére is. A környezetbarát megújuló energiaforrás az intézmények elektromos energia szükségletét teljes mértékben lefedi. A környezet megóvását szem előtt tartva, a településen minden évben faültetésre is sor kerül, így nem csak zöldül, hanem szépül is a falu.