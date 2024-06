A 2022-ben berobbanó energiaválság során egyik pillanatról a másikra le kellett állítani a város távhőrendszerét, amire nagy valószínűséggel Harkány lakossága is biztos emlékszik. Ezt a rendszert kívánják a következő évtől újraindítani. A TOP Plusz pályázatok között volt erre megfelelő kiírás, amelyre beadták a pályázatot. A pályázaton keresztül 1.9 milliárd forintot kívánnak nyerni.

Napelemes rendszert használnának

Pintér Zoltán, a GLOBAL EXPERT Tender Kft. cégvezetője szerint a beadott pályázat abszolút hiánypótló beruházásokat fog megvalósítani. A legfontosabb eleme egy 3-szor 500 kilowattos napelemes rendszer, amelynek a teljesítménye a fürdő villamosenergia-fogyasztásának a nagy részét le fogja fedni. Ezzel gyakorlatilag megszűnhet a fosszilis energiafelhasználás a fürdő területén.

Szivattyú- és energiatároló rendszert terveznek

A beadott pályázatban szerepel egy hőszivattyú rendszer is. Ez egy 2.6 megawattos hőszivattyú rendszer, mely olyan feladatokat tud ellátni hőenergia szempontjából, ami egyrészt a hőenergia szükségletét, tehát a fűtést tudja biztosítani, illetve megteremti a feltételeit a távhőszolgáltatás újraindításának is.

A projektben szerepel egy villamosenergia tároló. Ez azt a célt szolgálja, hogy a fürdő területén lévő villamos energiával akkor is el legyen látva, amikor nem süt a nap. A gépészeti felújítás az teljesen hiánypótló ebből a szempontból, hisz a régi és elavult gépészeti berendezések kerülnek korszerűsítésre. Ezekkel körülbelül 30-40 millió forintot tud spórolni a fürdő.

További lehetőségeket teremthet a beruházás

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere pedig bizakodó a pályázattal kapcsolatban, hisz reményei szerint a sikeres pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy újból vissza lehessen kapcsolni a távfűtési rendszerre a művelődési házat, az óvodát, a bölcsődét, a Szent István utca elejét, illetve a komplett Kölcsey lakótelepet. A Szent István utcával kapcsolatban elmondta, reményeik szerint az utca további részére is kiterjeszthető lesz ez a rendszer olyan módon, hogy az önkormányzati hivatal épületes is fűthető legyen. Az iskola és az egészségház irányába is szeretnének egy ágat megnyitni, ezzel hosszabb távon azt lehet elérni, hogy a belvárosban újból széles tömeg részére legyen elérhető a távfűtés.