Színvonalas programok kísérik végig az évet

A hatszáz lelkes Bár nem számít nagy településnek, ennek ellenére rengeteg színvonalas rendezvénnyel büszkélkedhetnek, amelyeket jellemzően önerőből valósít meg az önkormányzat. Minden évben rendeznek szüreti napokat, falunapot, a májusfa állítás és kitáncolás se maradhat el, a nyarat juniálissal teszik színesebbé, főzőversenyeket is rendszeresen tartanak, és az idősek napját is minden évben megünneplik, ahogy a Mikulás is minden decemberben díszes traktoron érkezik a faluba és szállítja a gyerekeknek az ajándékcsomagokat. Évente több bált, utcabált tartanak, a nyugdíjasokat is különféle programok, kirándulások szervezésével igyekszik támogatni az önkormányzat. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal is szoros kapcsolatot ápolnak, sok rendezvény a közös munka eredménye. A terv a jövőben egy ifjúsági sportegyesület, illetve egy táncegyesület megalapítása, még színesebbé téve a falu kulturális életét.

További fejlesztéseket terveznek

Komoly tervekkel vág neki a jövőnek a település: a járdák felújítását szeretnék a falu egészében befejezni, a faluház napelemes rendszerének a kialakítására is adtak be pályázatot, ezen kívül a buszmegállók modernizálását is tervezik.

Hamarosan új padok és szemetesedények kerülnek ki a közterületekre, és új utcanévtáblák is tovább javítják a településképet. A játszótér támfalának a megerősítése, valamint a közöségi tér továbbfejlesztése is a jövő fontos feladatai közé tartozik, valamint a szőlőhegy vízelvezetésének problémáit is mihamarabb szeretnék orvosolni.