Innovatív, modern szakmát szereznél? Állj asztalosnak!

A csapból is folyik, hogy informatikusnak, mérnöknek, közgazdásznak, jogásznak, mesterséges intelligencia szakértőnek kell állni a mai, modern világban. Ezekkel nincs is semmi baj, sőt. Adódnak azonban olyan klasszikus szakmák, amelyek nemhogy sosem vesznek ki a divatból, a jövőben is óriási szükség lesz rájuk. Ilyen például az asztalos is: napjaink technológiai lehetőségei mellett pedig olyan kreatív szakemberré képezheti magát valaki, hogy még a leginkább csúcsmodern területeken is megirigyelnék azt a teljesítményt.

Forrás: Freepik.com

Közel 100%-os az elhelyezkedési arány az asztalosok körében – a bérek sem rosszak Nyilvánvalóan adódhat benne némi költői túlzás, mégis kijelenthető, hogy az asztalos szakma az egyik legbiztosabb az elhelyezkedési arányokat illetően. Nézzük meg például a pécsi álláslehetőségeket: a PecsAllas.hu portálon is számos meghirdetett pozíciót találni, amelyek rendre gyorsan el is kelnek. Aki munkát keres, Pécsett asztalos állás szakirányú végzettséggel, tapasztalattal rendelkezőknek szinte pláne mindig elérhető. Hogy mi kell az elhelyezkedéshez? A szakirányú végzettség mellett jól jöhet a szakmában szerzett tapasztalat – persze ennek megszerzésére több módon is nyílhat lehetőség, melyről lentebb részletesebben is írunk –, valamint az alapos, precíz, pontos munkavégzésre való igény egyaránt fontos. Egy tapasztalattal rendelkező asztalos fizetése akár a havi félmillió forintot is elérheti. Hogy szerezhetjük meg a szükséges elméleti és gyakorlati alapokat? Pécsen erre számos lehetőségünk akad. Egy asztalos képzésen lényegében mindent megkapunk, amire csak szükség van, és a helyi iskolák, intézmények nagy figyelmet szentelnek rá, hogy a diákok gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek – ezt kihelyezéssel, műhelymunkával oldják meg leginkább. Egy asztalosnak ez elengedhetetlen, hiszen az értékteremtés szó szerint kézzelfogható és látható kell legyen. A múlt, a jelen és a jövő szakmája az asztalosság Az asztalosság az egyik legősibb szakma. Azóta sem kopott ki, sőt, ha kell, lasszóval, de fogják a jó szakembereket, hiszen nélkülük szinte szó szerint megállna a világ. Humanoid robotok és mesterséges intelligencia ide vagy oda, egy kreatív asztalos jó eséllyel a jövőben is rengeteg lehetőség előtt fog állni. Ellentétben talán egy programozóval, “fogalmazóval”, gyári munkással. Persze a modern és innovatív eszközök és technológiák ismerete, valamint alkalmazása egyáltalán nem tiltott – sőt, újabb és újabb perspektívákat nyit meg a szakmában.

