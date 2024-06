Tizenhárom éve, 2011 óta vezeti a települést Várnai Levente polgármester. Amikor hivatalba lépett, közel 70 millió forint költségvetési hiány volt az önkormányzat tekintetében. Az első ciklusban sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem vett fel. Köszönhetően ennek is és a lobbitevékenységének, ez a hiány mérséklődött. Mire 2013-ban a konszolidációra került sor, addigra kevesebb mint a fele maradt meg az összegnek. A jelenlegi képviselők sem vesznek fel tiszteletdíjat vagy útiköltséget. A polgármester tisztségét jelenleg is társadalmi megbízatásban látja el, tiszteletdíját csak az állami támogatás mértékéig kérte megállapítani. Az önkormányzatnak nincs hitele vagy kifizetetlen számlája, jelentős megtakarítással rendelkezik.

Az elmúlt évek sikeres beruházásai, fejlesztései

A sikeres beruházásokról a polgármester számolt be. Mint mondta, a jelenlegi ciklusban a kormány által meghirdetett gazdaságélénkítő program keretében megvásároltak és felújítottak egy eladósorba került ingatlant, amelyből vendégházat alakítottak ki. A Szent Márton Vendég- és Gyógynövényház 10 szobából álló, klimatizált, 25 férőhelyes szálláshely lett, bevételt teremtő beruházás. Fontos kiemelni a munkahelyteremtő szerepét is, 2 fő foglalkoztatását biztosítja.

A Magyar Falu Programban orvosi műszer- és eszközbeszerzésre nyertek pályázatot. Megújult a helyi ravatalozó, urnafal épült. Sikeresen működik a településen a falugondnoki szolgálat is, új buszt szerzett be az önkormányzat, ehhez önerőből utánfutót is vásároltak. A közmunkaprogram keretében önjáró fűnyírótraktor, fűkaszák, nagy teljesítményű paprikaszáritó és daráló is beszerzésre került. Több utcában is felújították az útburkolatot, és a legrosszabb járdaszakaszok is felújításra kerültek. Megújult a Fő és Szent László utca aszfaltos útburkolata is.

Martince-i csemege néven, saját márkával fut már a közmunkaprogram keretében termelt fűszerpaprika, a tavalyi évben közel 250 kilogramm termett, jelentős árbevételt jelentve. Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása is történt, itt tárolják az összes megvásárolt eszközt, itt történik a saját márkás paprika feldolgozása is.