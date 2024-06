Egy, a szabadtéri rendezvények fedett helyen történő megtartását lehetővé tevő kerti pavilon építésére is nyertek pénzt – a létesítmény a művelődési ház udvarán kapott helyet. – Pár évvel ezelőtt kormányzati támogatás segítségével kiépült az optikai hálózat, ami szintén komoly előrelépés és a településen élők komfortérzetét növelő beruházás – fűzte hozzá a polgármester. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a fejlesztés is hozzájárult ahhoz, hogy a külföldiek is vonzónak találják Kékesdet – németek, hollandok is vásároltak ingatlant a faluban, és töltik itt az év egy részét, illetve tervezik a letelepedést nyugdíjas éveikre.

Varga Tamás kiemelte, többször is pályáztak a ravatalozó épületének a felújítására – egyelőre nem nyertek támogatást, de amint lesz újabb kiírás, ismét benyújtja igényét az önkormányzat. A művelődési ház további felújítása, valamint kül- és belterületi utak korszerűsítése is szerepel a jövőbeni tervek között. Mindezek mellett a falu elöregedésének megállítása is fő célkitűzés – építési telkek kijelölésében gondolkodnak, amelyeket aztán ingyen odaadnának a letelepedni vágyóknak. A szükséges infrastruktúra létrehozására – amint lesz rá lehetőség – pályáznak, a tervek szerint.

Őrzik a hagyományokat

Fontos a hagyományőrzés az önkormányzat számára, ami a rendezvények alkalmával és az újonnan alapított települési elismerésekben is megmutatkozik.

Minden évben rendeznek szüreti fesztivált, ahol a népviseletük is bemutatkozik.

Színházlátogatásokat, közös strandolást szervez az önkormányzat – cél, hogy olyan családok, gyerekek számára is biztosítsák a lehetőséget, akik ezeket a programokat nem engedhetik meg maguknak.

Bolt és a helyi kocsma is működik Kékesden – utóbbi közösségi színtere, találkozási pontja a helybélieknek. Közösségépítésre törekszik az önkormányzat, és a cél érdekében mozgósítja saját erőforrásait. A templom 15 éves, minden évben támogatja a Templomért Alapítvány munkáját az önkormányzat.