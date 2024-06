Temetési segélyt emeltünk, iskolakezdési támogatásunkat is növeltük, melyet óvodások is megkapnak, megdupláztuk a Bursa Hungarica összegét. Átlagjavító anyagi motivációt vezettünk be: az előző év átlagához képest 0,3-as javulást elérő diákok is jutalomban részesülnek. A kismamáknak és a kitűnő tanulóknak is külön összeget folyósítunk, valamint húsvét és és karácsony alkalmából is segítjük a lakosságot. Továbbá a tűzifa igényt minden évben teljesítjük, és letelepedési támogatást biztosítunk.