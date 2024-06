Több ingatlan vásárlása és felújítása is megvalósult, amelyek közül többet szolgálati lakásként hasznosítanak. Két pedagógus, illetve a testnevelő már ilyen lakásokban él, ami jelentősen hozzájárult az iskolával való együttműködés javításához és a tanárok munkakörülményeinek javításához. A testnevelő pedagógus Bozsik programot kezdeményezett a focizni vágyó fiatalok számára, egyesületet létrehozva, mely így már TAO-támogatásra is pályázhat. A sportegyesület keretében két korcsoportban folyik edzés, és remélik, hogy a jövőben további korcsoportokat is indíthatnak.

További meghatározó fejlesztést jelentett a település közigazgatási határain belül 44 hektáron kialakított napelempark létrehozása. Ez jelenleg próbaüzemet folytat, és a végső átadási határidő 2024. június 30. Ez a beruházás szintén hosszú munka eredményeként valósult meg, s további adóbevételt jelent majd a település számára, hozzájárulva a fenntarthatósághoz is.

Királyegyházára jellemző, hogy óriási platánfák állnak az út mellett, ezek azonban feladat elé is állították az önkormányzatot.

Az elmúlt évben több fánkat megtépázták az időjárás viszontagságai, ezért 40-50 fát vágtunk vissza a Petőfi utcában annak érdekében, hogy ez megelőzzük a jövőben, ehhez szakember segítségét kértük

– számolt be a polgármester.

Az óvoda kikerült a szentlőrinci társulásból és a közös hivatal települései, Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa települések által létrehozott társulás tartja fenn. Próbálunk itt is kisebb-nagyobb beruházásokat végrehajtani. Tetőcsere, illetve járdák kialakítása zajlott, idén csoportszobák felújítását tervezzük, ez is folyamatos feladat

– mondta Nagy Beáta.

A közelmúltban konditerem és a nyugdíjas klub is felújításra került, az épületben villanyhálózatot cseréltek, és a klub belső tereit is modernizálták.

Rendezvények és támogatások - Élénk ifjúsági és közösségi élet jellemzi a szentlőrinci járásban található Királyegyházát

Királyegyháza közösségi és ifjúsági élete is pezsgő. Az önkormányzat számos rendezvényt és programot szervez a helyi lakosság számára. Minden évben karácsonyi csomagot adnak a lakosoknak, amely nem szociális alapon történik, hanem minden, a faluban élőt megajándékoznak élelmiszer csomaggal.