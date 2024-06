Varga Zsolt polgármester már két ciklust végigvitt a település élén, ő és a képviselők is társadalmi megbízásban végzik feladataikat. Mint mondta, ha a lakosság újra bizalmat szavaz neki, folytatni fogja a megkezdett munkát.

Az elmúlt években azokat az épületeket, melyek el voltak hanyagolva teljesen felújították. Sikerült egy olyan közösségi teret kialakítaniuk, ahol a rendezvényeket is meg tudják tartani. Falunapokat, gyermeknapokat, olyan közösségépítő rendezvényeket, ahol összehozzák a fiatalokat és a családokat. Június 2-án tartották például az idei a gyermeknapot, színvonalas, hangulatos programokkal.

Jó a lakosság összetétele, közel negyven 18 év alatti él Kisherenden. Több kisgyermekes család is költözött a településre az elmúlt időszakban. Ezért is szeretnék őket a középpontba helyezni, a gyermekekre, fiatalokra építeni. Természetesen az idősebb korosztályt is támogatva. Ugyan zsáktelepülésről beszélünk, ám szerencsére minket nem érint az elnéptelenedés, ezt sikerült elkerülnünk.

– mondta a polgármester.

A községben minden feltétel adott ahhoz, hogy a helyiek jól érezzék magukat. A jövőben szeretnének a településen elindítani egy nagy zöldítési programot, a patakpart melletti területet végig szeretnék ültetni fákkal, ezzel az összképet is javítanák.

Köszönjük szépen a bizalmat, amit a lakosság nekünk ítélt. Hargitai János országgyűlési képviselő pedig látva a kisherendiek igényeit, támogatta minden egyes projekt megvalósulását.

– hangsúlyozta Varga Zsolt.

Pályázat a falukép szépítésére

A képviselő-testület a következő időszak egyik legfontosabb feladataként szeretné kitűzni, hogy a faluképet javítsák, módosítsák. Ehhez a lakosság segítsége, közreműködése is elengedhetetlen. Elindítanának egy projektet, és azok, akik sikeresen pályáznak ezen az utcafront fejlesztő vagy házszépítő pályázaton, azoknak az önkormányzat a beruházás munkadíját finanszírozza. A tervek szerint évente 4-6 ház szépítését támogatnák.

Ugyan 1-2 üresen álló ház jelenleg is van, ám remélik, hogy hamarosan ezek is gazdára találnak. Van néhány rossz állapotú ingatlan is, a következő időszakban szeretnének erre a problémára is megoldást találni.