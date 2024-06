Milyen feladatokat látnak el a marketing-asszisztensek?

A marketing-asszisztensek alapvető felelőssége a marketinges csapat támogatása. Ez rendkívül sok módon megvalósulhat, számos ad-hoc jellegű teendőt tartalmazva. A munkájuknak egyik fontos része lehet például az adatgyűjtés, majd azokból különböző kimutatások és elemzések készítése. Ezekből ugyanis rengeteg hasznos következtetés vonható le, többek között a marketingstratégia vagy egyes kampányok sikerességére vonatkozóan.

Emellett a marketing-asszisztensek gyakran maguk is kiveszik a részüket a tartalomgyártásból, marketing üzenetek megfogalmazásából. Kezelhetik például a közösségi média felületeket, tevékeny szerepet vállalhatnak a képi, videós vagy szöveges tartalomgyártásban. Sőt, ha már közösségi média, egyes helyeken akár az ezzel kapcsolatos analitikák elemzése és értékelése is a feladatkörük részét képezheti.

Gyakori továbbá az is, hogy az asszisztensekre szervezői feladatok is hárulnak. Ebbe beleértendő például a grafikai anyagok megrendelése és előkészítése, a szórólapkampányok menedzselése, vagy akár a promóciós rendezvények koordinálása is. Összességében elmondható, hogy cégenként eltérőek lehetnek azok a feladatok, amikkel a marketing-asszisztenseket megbízzák, ugyanakkor az szinte biztosra vehető, hogy izgalmas és változatos mindennapokkal kell számolni a pozíció kapcsán.

Potenciális elhelyezkedési lehetőségek, jellemző elvárások

Ahogy azt a bevezetőben is említettük, manapság már rengeteg cég külön marketinges csapatot foglalkoztat, így megannyi lehetőség adódhat az elhelyezkedésre akár Ózdon és környékén is. Ezt megerősíti az OzdAllas.hu weboldala is, ahol már volt példa a marketing-asszisztensi munkakör megjelenésére, és ahol külön álláskategóriába vannak gyűjtve a marketinghez kötődő pozíciók: https://ozdallas.hu/allasok/marketing-media-ujsagiras-pr.

Az ilyesfajta munkalehetőségek kapcsán ugyanakkor több elvárással is számolni kell. A szakirányú felsőfokú végzettség például alapvető elvárás, ami mellett némi szakmai gyakorlat sem árt, bár asszisztensi munkakörről lévén szó, sok esetben pályakezdők is eséllyel jelentkezhetnek. Számítani kell továbbá arra, hogy bizonyos képszerkesztő (pl. Photoshop, Canva stb.) vagy videóvágó programok ismeretére vonatkozó elvárások is megjelennek a felételek között.