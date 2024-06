Hirdetés 15 perce

Még soha nem volt ilyen örömteli a gyorsulás – tesztelje az új modelleket Szigetváron

Autók szerelmesei figyelem, a sokak által kedvelt kisautó, a Suzuki Swift, most kívül-belül újjászületett! Vadonatúj megjelenését új színek és dizájnelemek gazdagítják, és hogy útközben is kiszolgálja vezetője változatos igényeit, további biztonsági funkciókkal felszerelve érkezik, hogy megbízható társ legyen a mindennapokban! A korlátlan szabadságot az új Vitarával is megtapasztalhatjuk. A klasszikus stílusjegyeket ugyan megőrízték, mégis friss külsőt alkottak az új modellnek. Az új S-CROSS pedig mindenre készen áll. Lépj túl a határaidon az új modell által. Ráadásul már a tesztvezetés is felejthetetlen élményt biztosíthat.

A kívül-belül formabontó Swift Itt az idő kitörni a megszokottból, és kihangsúlyozni az egyediséget a Swift új színeivel. Lehetőség van a négy új vagy öt ismert színből, illetve három új vagy az egy ismert színkombinációból kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyeket meglehet találni az autókonfigurátorban. Továbbá a figyelemfelkeltő külsőnek eleget tesz az új külső dizájnelemek és a merész vonalvezetés modern, innovatív megjelenése, valamint a zongoralakk-fekete méhsejt mintázatú hűtőrács, ami kiemeli a Swiftet környezetéből, bármerre is jár. A tizenhat colos könnyűfém felnik a szélesített sárvédőkkel együtt, a LED-es nappali menetfény, valamint a tető lebegő hatású kialakítása, illetve a tetőspoiler már csak hab a tortán, már ami a külsőségeket illeti. Természetesen az örömteli és élvezetes vezetéshez elengedhetetlen egy nyugodt belső atmoszféra. Az újragondolt belső tér és az ergonomikus kialakítás a kényelmet helyezi előtérbe. Nem beszélve a vastagabb üléspárnákról, a magasabb fejtámlákról. Ráadásul a tervezők a dizájnra is nagy hangsúlyt fektettek. A 9 colos multimédia kijelző, az áttekinthető műszercsoport és a sebességtartó automatika pedig tovább emeli a minőséget. A Swift megújult vezetéstámogató rendszerének köszönhetően a vezető és az utas is mindig biztonságban tudhatja magát. Az eCall baleset vagy ütközés esetén automatikusan értesíti a segélyszolgálatot és pontos információt ad az autó helyéről. Az adaptív tempomat (ACC) aktiválásakor az LKA segít a vezetőnek megtartani a jármű helyzetét a sáv közepén. A műszerfalba épített kamera figyeli a vezető szemét és arcát. Ha a rendszer azt észleli, hogy a vezető álmos, elalszik, vagy arcát, tekintetét elfordítja az útról, figyelmeztető hangjelzést ad, és figyelmeztető üzenetet jelenít meg az információs kijelzőn. Plusz a közlekedésitábla-felismerő (TSR), valamint a kombinált érzékelős vészfékasszisztens is megnyugvást adhat. Nem mellékes a teljesítmény, ugyanis az új Swift új 1,2 literes 3 hengeres benzinmotorja több fejlesztést is magában hordoz. Ezeknek köszönhetően jobb üzemanyag-fogyasztást és csökkentett károsanyag-kibocsátást érhető el nagyobb alacsony fordulatszámú nyomatékkal, amely jobb reakciókészséget és általános teljesítményt eredményez. Továbbá a vadonatúj Swiftet is a benzinmotor és a lágy hibrid 12V rendszer párosa hajtja – ez utóbbi tovább javítja a környezetvédelmi teljesítményt is.

– Swift 1.2 GL modell 6.029.000 Ft-tól elérhető. Lépj át a határaidon az S-CROSS által Legyen szó kényelemről, praktikus kiegészítőkről vagy biztonságról, az S-CROSS kívül-belül felkészülve várja, hogy útra keljen vele. Bevásárlás, munkába járás vagy egy kalandos hétvége? Az S-CROSS gyakorlatilag mindenre készen áll. Az S-CROSS minden pillanatban megkönnyíti a választást, hogy bátran az események elébe mehessen. A merész, magabiztos SUV-stílus, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és az intelligens biztonsági rendszerek csak a kezdetet jelentik. A barátok, család és a csomagok számára rendelkezésre álló tágas tér, valamint az AllGrip technológia segítségével uralhatja az utat, bármerre is járjon. Ez a modell már az első pillantásra feltárja valódi karakterét. Közelebbről megvizsgálva azonban azt is észrevehetjük, hogy stílusos, elegáns és kifinomult járművel van dolgunk. A négy, könnyen kiválasztható üzemmód segítségével beállíthatja a vezetési körülményekhez legjobban illő 4WD-konfigurációt. Tehát csak válasszon, és vezessen magabiztosan – az AllGripSelect teszi a dolgát. Ami a teljesítményt illeti, dinamikus motorjaival és precíz váltóival az S-CROSS mindig könnyedén küzdi le az elé kerülő akadályokat, legyen szó akár a nagyvárosi dzsungel útvesztőiről, akár az országutak végtelennek tűnő kilométereiről. A hibrid rendszernek köszönhetően pedig ösztönösen érezni, hogy mit és mikor akarsz – legyen szó akár az üzemanyag-hatékonyság maximalizálásáról ráérős vezetés közben, vagy a motorerő növeléséről, amikor szükséged van rá. – S-Cross 1.4 GL modell 8.149.000 Ft-tól elérhető. Megbízható társ a Vitara a kalandban

A lenyűgöző megjelenés garancia! A kínálatban öt egyszínű és öt kéttónusú szín kapott helyet. A portfólióban újonnan megjelent egy kiváló minőségű, alacsony kontrasztú kéttónusú szín, a kozmikus fekete színnel kombinált indigókék, valamint az egyszínű titánszürke, melyeket megtalálsz a konfigurátorban! Az új Vitara egy merész és jellegzetes SUV-modell, amely zongorafekete hűtőrácsával, formás első sárvédőívvel, kúpos fényszóróival és felfelé ívelő karosszéria-vonalvezetésével kiemelkedik a környezetéből. A belső tért tapasztalva többé ki sem vágyik az ember, a panoráma napfénytető pedig napfényessé teheti a szürke hétköznapokat. Az sem lehet utolsó szempont, hogy a Vitara BoosterJet motorja példát mutat a teljesítmény és a hatékonyság terén. Az erőteljes, négyhengeres 1.4 Boosterjettel sportos az autó, mérsékelt üzemanyag-fogyasztás mellett. A fogyasztáscsökkentés és a helytakarékosság ötvözetét nyújtó Hybrid 48V* enyhe hibrid rendszernél a benzinmotor működését egy kompakt villanymotor és egy nagy hatékonyságú lítiumion akkumulátor segíti. – Vitara 1.4 GL modell 7.689.000 Ft-tól elérhető. A végtelen kaland és a soha véget nem érő vezetési élmény egy karnyújtásnyira. Kérjen ajánlatot, vagy jelentkezzen tesztvezetésre! Az alábbi tesztautókkal rendelkeznek: A-Cross 2.5 GLX Plug In Hibrid, új 2024-es Vitara 1.4 GLX 2WD Panoráma, új 2024-es S-Cross 1.4 GLX 2WD Panoráma, Swift 1.2 GLX CVT (automata), új 2024-es Swift 1.2 GL+ 2WD. Autóbeszámítás korrekt áron, akár díjmentes forgalomba helyezés, gyári kiegészítőből jelentős kedvezmény. A személyre szabott ajánlatért ugyancsak keresse fel kereskedést. Továbbá érdemes megjegyezni, hogy a Suzuki 24+ akciós 0% THM-es finanszírozás fix kamatozású, zárt és nyíltvégű pénzügyi lízingkonstrukcióban érhető el. A THM meghirdetett mértéke a finanszírozási feltételek változásától függően módosulhat. Fix kamatozás következtében a futamidő alatt a havi lízingdíjak összege nem változik. Az ajánlatok 2024.06.01-től 2024.06.30. között leszerződött lízingkérelmekre vagy a készlet erejéig érvényesek. További szolgáltatások: Új Suzuki modellek értékesítés, raktárkészletünkről akár 4 órás átadási idővel

Tesztvezetési lehetőség

Használtautó-értékesítés, vétel, beszámítás, bizományos kereskedés

Jármű finanszírozás teljes körű ügyintézése (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár)

Jármű honosítás, átírás, állapotfelmérés

Eredetiségvizsgálat

Casco és kötelező biztosítás kötés

Biztosítási kárügyintézés, csereautó biztosítása a javítás időtartamára

2 kabinos fényező részleg, 8 m hosszú személygépjárművek -tehergépjárművek -kisbuszok fényezése alkalmas

Színkeverés, polírozás

5 állásos karosszéria lakatos részleg, húzató paddal

Jégkáros járművek fényezés nélküli javítása

Műszaki vizsgáztatás 2 vizsgasoron (személygépjármű, tehergépjármű, lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, motorkerékpár)

Autódiagnosztika a legtöbb Európai és Japán gyártású jármű estében

Olajcsere

Garanciális és garancián túli egyéb márkák javítása

Automata váltó olajcsere

Üzemanyagrendszer gépi tisztítása

Futómű állítás lézeres technológiával

Gumiszerelés, centrírozás

Klímatisztítás, javítás, feltöltés

Gyári és utángyártott alkatrészek, nem csak Suzukihoz

Kenőolajok, akkumulátorok, kiegészítő extrák, HI-FI, riasztó és egyéb autó-felszerelési tartozékok forgalmazása

Autókozmetika

Személygépjármű, tehergépjármű bérbeadása Suzuki Szigetvár márkakereskedés és szerviz

7900 Szigetvár, József A. u. 66/3. (MOL-kút mellett)

Tel.: 73/456-789, 20/450-5000, 70/644-3333

Nyitva: h–p.: 8-tól 17-ig, szo.: 9-től 12-ig, vas.: zárva.

www.suzukiszigetvar.hu

