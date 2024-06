A nyári programokhoz támogatást is nyújt a település: tavaly nyáron két héten keresztül, a sellyei strandra a belépőt minden család számára finanszírozta az önkormányzat – nagyon sok gyermekes család és idős ember is élt a lehetőséggel. Mindemellett hosszú évek óta a nyári szünetben öt-hat héten keresztül táboroztatták a helybeli, és a szomszédos települések gyermekeit is, sőt a helyi nagymamáknál nyaraló kis nebulókat is tudtak fogadni.

A tábor idején rengeteget kirándultunk, strandra, moziba mentünk, horgásztunk, lovagoltunk, kreatív foglalkozásban alkottunk

– részletezte Jakab Gézáné, Hegyszentmárton polgármestere.

Tavaly a helyi gyerekek kezdeményezésére a Halloweent is megünnepelték: csoportosan végig járták a falut Csokit vagy Csalunk-ot játszva.

Az este nagyon jól sikerült, köszönhetően azoknak a családoknak is, akik fogadták a gyerekeket

– emelte ki a polgármester.

Mikuláskor minden kisgyermek 18 éves korig ajándékot kap, karácsonykor pedig minden évben ünnepi hangulatba öltöztetik a falut.

Az idősekre is gondolnak: a szociális támogatások mellett a programokból se maradnak ki. Rendszeresen idősek napján a 65 év felettieket köszöntik, illetve segíti az önkormányzat és a faluház dolgozói a nyugdíjas egyesületet rendezvényei szervezésében, megvalósításában.

Generációkon átível az önkormányzati támogatás

Születéstől egészen fiatal felnőtt korig különböző segítő szolgáltatásokat nyújt a település, generációról generációra biztosítják a gyerekek és az ifjúság fejlődéséhez szükséges lehetőségeket.

A legkisebbek és családjaik számára a 2009 óta működő Biztos Kezdet Gyerekház nyújt segítő kezet – cél a szociokulturális hátrányokkal küzdő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása. Mint Jakab Gézáné, Hegyszentmárton polgármestere fogalmazott, a védőnővel, a családsegítővel, az óvodával és iskolával szoros együttműködésben foglalkoznak a gyerekekkel, és kiemelendő, hogy a hároméves kor alattiak korai fejlesztésére is adott helyben a lehetőség.