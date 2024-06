Megújult a temető

A Magyar Falu Program keretén belül hatalmas lehetőség adódott a településvezetők előtt, hiszen megújulhatott a ravatalozó körüli környezet. 6,9 millió forintból a teljes ravatalozó teteje fel lett újítva. Egy előteret is sikerült kialakítani, száz négyzetméteren raktak itt le térkövet, amit a tetőszerkezethez hozzászerkesztett tetővel tudtak befedni. Eddig még hiányzott egy kolumbárium a tésenyi temetőből, most ez is megvalósult a program keretén belül. Ezt húsz férőhelyesre alakították ki.

Pályázatból építkeznek

Ami nagy az örömöt okozott a település vezetőinek és a lakosság számára, hogy pályázat keretén belül falugondnoki szolgálattal falubuszt nyertek. A busz elsősorban a szomszéd településekre szállítja az óvodásokat, iskolásokat de az ebéd szállítása és a gyógyszerek kiváltása, valamint igény szerint az idős emberek kórházba szállítását is elvégzi. Kirándulásokat is szerveznek a falubusszal, de bérbe is adják a buszt, így a környék települései is igénybe tudják venni a busz szolgáltatásait.

Földeken is dolgoznak

A Start Mezőgazdasági Program keretén belül kertészeti kultúrákkal is foglalkozik a programban részt vevő hét közmunkás. Ezt három hektáron művelik a polgármester irányításával. Kukoricát öt hektáron, búzát négy hektáron termelnek.

Két traktor is rendelkezésre áll a faluban, egyéb gépekkel és eszközökkel együtt egy kisebb és egy nagyobb MTZ-traktort is használhatnak különböző munkákra.

A lakosságra nagyon figyelnek

Minden évben pályáznak szociális tűzifára, amit rendszeresen meg is kapnak. Ezeket osztja szét a település a szociálisan rászorulók részére, ami ezeknek a lakosoknak nem kerül semmibe. A tésenyi önkormányzat saját költségre szállíttatja a tűzifát a faluba, amit a falu dolgozói osztanak szét a lakosoknak.

Élelmiszercsomagot osztanak ki minden húsvétkor és karácsonykor, amire nagyon büszkék. A jó gazdálkodásnak, illetve az ezt támogató programnak köszönhetően évente ezen a két alkalmon nem pénzbeli támogatást nyújtanak a lakosoknak, hanem 30.000 forint értékű élelmiszercsomagot osztanak ki. Ebből az osztásból senki nem marad ki, Téseny minden egyes lakosa részesül ebben az apróságnak tűnő, de nagyon fontos ajándékosztásban.