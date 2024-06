Mi lehet annak varázsa, hogy a községben a rendszerváltás utáni évtizedek választásai során kihívója sem volt?

A kérdésre a választ talán nem is én vagyok hivatott megadni, személyemet illetően végtelen megtisztelő. A leadott voksok száma, a kampány alatti példaértékű lakossági fegyelem, békesség és nyugalom, mely ezeket a heteket jellemezte.

Mi jellemezte Pellérden a képviselő-testület működését az eltelt ciklusban, ciklusokban?

Több visszamenő ciklusra jellemző, hogy az üléseken nem jelent meg a politika semmi vetülete, ami a döntésekben befolyásoló lett volna. Tisztelettel fogadtuk el a régió mindenkori országgyűlési képviselőjének segítő szándékát, aki településünkért éppúgy becsülettel dolgozott. A működési átláthatóság nálunk nem csupán egy jól hangzó szöveg, hanem a mindennapok valósága.

Polgármesterként a legrészletesebben beszámolok a testületnek, nincs szükségem önmagam felosztható polgármesteri keretre sem. Munkatársaim, kollégáim becsületéért a falig elmegyek, a feltétlen bizalom alapérték.

Ők függetlenként, önálló programokat hirdetve ajánlották magukat a közös munkához.

Mint polgármester, miben látja ennek előnyét egy megyei jogú város közvetlen szomszédságában?

Örömömre szolgál, hogy a város közelségéből adódó gazdasági előnyöket a település javára fordíthatjuk. Az ipari parkjainkba kiköltöző vállalkozások nagy része a városból érkezik új telephely létesítése céljából. Településünk vonzó és vállalkozásbarát környezetet biztosít.

Miben látja Pellérd közeli és távoli iparfejlesztési jövőjét?

A település kerékpárutas fejlesztése az országos hálózati nyomvonalon kiépült, mely napi több száz bringásnak ad lehetőséget szabadidős tevékenységhez. A község központjának, kastélyparkjának szabadidős parkja két szakaszban, több száz milliós fejlesztéssel egy turisztikai látványosságot hoz magával.

Pellérd község természeti adottsága arra sarkall bennünket, hogy egy jól átgondolt turisztikai fejlesztést hajtsunk végre. A település közigazgatási területén részben hasznosított tófelületek vannak, méretüket tekintve másfél-kétszeres Pécsi-tó paraméterekkel. A területek megszerzése után megvalósulhat egy olyan „víziváros” üdülőközpont és látványosság, mely nem a tóra épül, mégis zöld beruházás, nem a beton a fő építőelem. Példát mutat ország-világnak, hogy a 21. század cölöptechnológiája rokoni fokon köszön vissza a sok száz évvel ezelőtti velencei cölöpökre épült város elvi hasonmásának. Az apropót az adja, hogy az üdülőváros útjai kiásott medrek és lagúnák sokasága. A projektötlet nevét is így gondoltam ki: „Víziváros Pellérd Velencéje”. Óriási kihívás, óriási munka , melyet megelőz egy mértékes hatástanulmány. Abban is szerencsések vagyunk, hogy egy pellérdi magyar–német vegyesvállalat könnyűszerkezeti panelelemek gyártását is ide telepítené. A tavak keleti területének más célú hasznosítása egy 10-12 vízi sportot magában ölelő vízi sportkomplexumot teremtene. Vizünk van elég, úgy felszíni, mint felszín alatti. A környezet vízbázisra épül, a víztisztító állomás kétpercenként enged szabadjára egy köbméterméter tiszta vizet. Szurkoljunk, hogy ez a nagy álom megkapja a kellő és megérdemelt támogatottságot.