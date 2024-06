A község a Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, a hivatalhoz Rádfalva, Garé, Bisse, Babarcszőlős, Kisdér, és Siklósbodony falvak tartoznak. A településen folyamatos rendeléssel felnőtt és gyermek vegyes körzetű háziorvos tevékenykedik, védőnői körzetközpont, az óvoda tagintézményként működik. Diósviszlón falusi vendégházak is találhatóak, a túrázók, biciklisták, horgászok, vadászok és a lovasok kedvenc területe. A településen több civil szervezet működik. A községben található könyvtár, postapont, több élelmiszerbolt, a lakosok életét szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, falugondnoki szolgálat segíti.

Beruházások, fejlesztések a település infrastruktúrájában

Az elmúlt években számos sikeres pályázat révén fejlődhetett a falu, mindez 350 millió forint értékű fejlesztést jelent. Erről Keserűné Nagy Margit polgármester számolt be. Mint mondta, a Magyar Falu Program keretében az elmúlt évben kialakításra került a volt iskola épületében egy Közösségi tér, mely a falu teljes lakosságának nyújt kulturális és egyéb szolgáltatásokat. Két játszótér is épült, az egyik az Óvodában, a másik a Közösségi tér udvarán. Kerítést építettek az önkormányzati és az egyházi tulajdonú temető köré is. A közterületek karbantartását segítő eszközöket szereztek be. A Polgármesteri Hivatal felújítása is megtörtént, járdafelújítás is folyamatban van.

Az elmúlt években több körben is fejlesztették az egészségügyi ellátási rendszert. Az első körben a fűtéskorszerűsítés történt meg az orvosi rendelő és az orvosi szolgálati lakás közös épületében. Ezután a belső nyílászárók cseréje, burkolatok cseréje történhetett meg. Az orvosi műszerek, eszközök beszerzése célú pályázaton is sikeresen pályáztak, melyből EKG készüléket vásároltak. A tavalyi évben befejeződött a szolgálati lakás teljes korszerűsítése, belső átalakítása. Napelem, riasztórendszer, klimatizálás is a pályázat részét képezte.

Belügyminisztériumi támogatás keretében megvalósult a Vörösmarty utcában az útfelújítás, előtte a vízvezeték-rendszer cseréje is megtörtént. A Vidékfejlesztési Programból egyedi szennyvíztisztító beruházás történt, 96 egység került beépítésre, melyet jelentős önerővel kellett kiegészítenie az önkormányzatnak. A Herman Ottó Intézet kezelésében 2 zártkerti út felújítása történt meg 4,5 kilométer hosszan. Diósviszlói Faluszépítő Egyesület pedig a Civil Alapból nyert pályázatot eszközökre. A Református Egyház parókia felújításra is nyert támogatást. Az önkormányzat minden évben pályázik a szociális tűzifára is.