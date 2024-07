Idén július 19-én pénteken kezdődik a fesztivál, 21-én vasárnap este fejeződik be, közte pedig tele lesz programmal a két színpadon és körülötte, hogy fokozzák a fesztiválhangulatot. A megnyitón a fürdő szokásos párosa, Dj Duly és Dj Bara keveri a hangulathoz illő zenét a Lepke Színpadon, fél 4 től fitnesz bemutató mozgat meg minket, majd sorban Mohamed Fatima, Csordás Tibi és az Irigy Hónaljmirigy lépnek fel. Nagyszínpadon fogadja este fél 8-tól a fürdőzőket az Anna and the Barbies, a Hooligans és Lotfi Begi.

A szombati napot újra a lemezlovas páros kezdi, a fitnesz bemutató után a fesztivál legnépszerűbb programeleme, a vizespóló-verseny veszi kezdetét 1 órakor, ahol megmutatják a hölgyek, mennyire nem tűnnek szégyenlősnek. 3 órától az Animal Cannibals, 4-től a Made in B, 5-től Vastag Tamás, 6-tól pedig Kis Grófó szórakoztatja a fesztiválozókat a Lepke Színpadnál, a Nagyszínpad pedig a TNT-t, Zoltán Erikát fogadja, éjféltől pedig Peat Jr. & Fernando Ft. Sheela következik, amit egy őrületes habparti fog feldobni.

Fotó: Löffler Péter

Vasárnap már csak a Lepke Színpadon láthatunk műsort, 11 órától a lemezlovasok után táncbemutatót láthatunk, később fitnesz- és balettbemutató után fél 2-kor a Szabó család műsora, A Nihil Chips Duó, Ragány Miksa és Nagy Szilárd következik. A koncertek sorát az LGT Emlékzenekar, majd PIXA zárja, a fesztivál zárófellépője pedig Dj Duly és Dj Bara lesznek.

Aki a mostani fesztiválról lemarad, az ne csüggedjen, hisz augusztus 23 és 25 között egy hasonló, nyárzáró fesztivált szerveznek a fürdőbe, ahol fellép Curtis és Kozso is.

Fotó: Löffler Péter

Mennyibe kerülnek a jegyek a fesztiválra?

Mivel pénteken és szombaton két színpadon is láthatunk műsort, ezért picivel drágábbak ezek a jegyek a vasárnapi napnál. Az említett két napon a strandbelépő 6500, a kedvezményes jegy 5500 forint. A fürdő egész területére érvényes komplex jegy 8800 forint, kedvezményes változata 7400 forint. Ezekre a napokra érvényes a koncertjegy 4500 forintért, amit este 7 órától lehet felhasználni. Vasárnap minden fesztiváljegy ezer forinttal olcsóbb, mivel a nagyobb színpadon nem lesz már program. Erre a napra nem lehet vásárolni koncertjegyet.