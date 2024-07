Különleges ünnepség zajlott le június 14-én a Ferencesek utcájában, a HR-Rent irodájában. Ezen a napon vált hivatalossá, hogy a Prohuman – Magyarország piacvezető és Közép-Kelet-Európa egyik leggyorsabban növekvő HR-szolgáltatója – délnyugat-magyarországi regionális központtá alakítja Pécsett működő leányvállalata irodáját, hogy még hatékonyabban tudja támogatni Baranya megye gazdasági fellendülését.

A régió növekvő súlyát az országos HR-piacon jól jelzi, hogy az ünnepélyes megnyitón a HR-Rent Kft. ügyvezetője, Feleki Attila, illetve a Prohuman vezetői mellett nemcsak a helyi gazdasági élet fontos szereplői vettek részt, hanem a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója – egyben a kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztos –, Joó István is.

Az, hogy a Prohuman fokozza jelenlétét Pécs térségében, a HIPA feladatát is egyszerűsíti, hiszen a befektetők számára elsőrendű fontosságú a megbízható és jól képzett munkaerő felkutatása és rendelkezésre állása.

– emelte ki a megnyitón Joó István.

A Prohuman célja, hogy támogassa a régióban működő vállalkozások munkáját és a szükséges munkaerő biztosításával hozzájáruljon a régió fejlődéséhez. Ennek érdekében a vállalat együttműködik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, illetve 2023 nyarán stratégiai megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetemmel is. Idén a Prohuman Diákmunka ágazat is partnerségre lépett az egyetemmel, hogy még közvetlenebb módon vonhassák be a dolgozni vágyó hallgatókat a régiós munkaerőpiacra.

Pécs mindig is jelentős gazdasági központ volt, és most újra a fellendülés időszaka köszönthet be a környéken, hiszen a kormány tavaly 600 hektáros ipari területet jelölt ki Nyugat-Baranyában.

– mondta el Feleki Attila, a a Prohuman Zrt. igazgatósági tagja.