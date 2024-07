Operátor / Gyártósori szerelő

Az operátor elnevezés egy meglehetősen tág fogalom, amibe számos feladatkör beletartozhat. Leggyakrabban ugyanakkor a különböző összeszerelői munkák kapcsán alkalmazzák a gyárak. Ilyenkor az operátorok feladata a gyártósoron tevékenykedve kisebb összeszerelői feladatok végrehajtása, majd az adott részegység továbbítása a következő állomásra, ahol egy másik operátor folytatja az elkezdett összeszerelést.

Feladataik ellátáshoz általában átfogó tréninget kapnak az operátorok, illetve részletes dokumentációk is segítik a munkájukat. Ily módon ezen állásokhoz előzetes tapasztalatokra és szakmai ismeretekre sincs szükség, szinte bármely álláskereső által eséllyel megpályázhatóak. Már amennyiben persze felelősségteljes hozzáállás, önállóság, tanulékonyság és precizitás jellemzi őket.

Termelési műszakvezető

Az operátori vagy egyéb gyári pozícióban szerzett tapasztalatokkal rendelkező munkavállalók előtt akár műszakvezetői pozíciók is megnyílhatnak. Igaz, ezen munkakörök kapcsán gyakran már releváns középfokú végzettségre is szükség lehet az esélyes pályázáshoz. Ez lehet többek között technikusi képesítés, de területtől függően egyéb gépipari vagy villamosipari végzettségek is megfelelőek lehetnek.

A szakmai felkészültségre persze szükség is van a helytálláshoz, hisz a műszakvezetőkre kifejezetten felelősségteljes feladatok hárulnak. Ez alatt értendő egyebek mellett a műszakok irányítása, azaz a műszakbeosztások elkészítése, a munkafolyamatok felügyelete, valamint a dolgozók motiválása is. Ügyelniük kell továbbá arra, hogy a gyártósorokról kizárólag megfelelői minőségű termékek kerüljenek ki, illetve, hogy azok a szabványelőírásoknak is megfeleljenek.

A munkájuk egyúttal kommunikációs feladatokkal is együtt jár, hisz a műszakvezetők nem csak a saját csapatukkal, hanem más részlegekkel, mérnökökkel és egyes vezetőkkel is folyamatos kapcsolatban állnak. Nem beszélve arról, hogy a termelési adatokról és a termelés teljesítményéről be is kell számolniuk például a napi, heti és havi jelentéseken keresztül.