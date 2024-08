Polgármesterként 2002 óta tevékenykedik Sándor Tibor, ez idő alatt komoly fejlesztéseken, újításokon esett át a község. A legnagyobb már 2003-ban megtörtént, amikor a település csatornázását indította el. Az 56-osok terét építették az 56-os pályázat keretein belül, a település járdáit korszerűsítették, a zöldterületeket folyamatosan szépítik. A művelődési házat teljes egészében felújították, ehhez kapcsolódóan új eszközöket és berendezéseket is beszereztek. 2022-23-ban kialakításra került Magyar Falu pályázatból az Újtelepen a Mini Bölcsőde és a Fittnesz Park. Több telket is sikerült értékesíteni, emiatt is a lakosság is elkezdett lassú ütemben fiatalodni. Támogatják is a gyermekeket, az oktatásban részt vevők anyagi segítséget is kapnak. A helyi lurkók számára pedig minden nyáron tábort szervez a művelődési ház. A Zsongor Kert tulipánjai – melyet helyi vállalkozó üzemeltet – egy kísérlet részekén 12 km magasságba is eljutottak. A folyamatos fejlődés jegyében a 2024-es önkormányzati választásokon Német Nemzetiségi Önkormányzat alakult.

A rendezvények közül kiemelkedik a Zsongorkő Fesztivál, amit negyedik alkalommal rendeztek meg idén. A három napon át tartó mulatság adott otthont a Nemzetközi Erős Emberek versenyének, így országos híre ment mind a Zsongorkő Fesztiválnak, mind Kővágószőlősnek.

Kivételes helyet sikerült az egykor bányatelepülésből csinálni, amihez a merész célok mellett az eltökélt hozzáállás is szükséges volt. Ezt képviselte a leköszönő polgármester, aki a motivációját mindig a lakosságból nyerte. Bizalommal fordultak hozzá, bizonyítja az, hogy 2002 óta folyamatosan ő ülhetett a polgármesteri székben. Munkáját idén megkoronázták azzal, hogy Kővágószőlős hatodik díszpolgára lett dr. Szili Katalin, Perger Dezsőné, Simon Antalné, Varga Gyula és Varga Géza mellett.

Jubileumi kereszt

A Jakab-hegy déli oldalán, a babás szerkövek legnyugatibb sziklaalakzatán áll a jubileumi kereszt, amely 1934 óta hirdeti őseik hitét és kitartását, hosszú évtizedeken át állt ki az idő próbáját. A SZENT-ÉV után egy évvel, 1934-ben került felállításra, illetve felszentelésre. Csáki Benjámin helyi plébános kezdeményezésére került a kereszt felállításra melyet Bátor Károly helyi káplár szentelt fel. Popilla Mihály cserkúti kőfaragó készítette el a keresztet. Helybeli fuvarosok darabokban „vitték fel” a helyszínre. A kereszt azt jelképezi, hogy Jézus széttárja karját a falu felett.