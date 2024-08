A júniusi önkormányzati választásokon Szederkény lakossága ismét bizalmat szavazott Maml Balázsnak, így 2029 tavaszáig biztosan ő vezeti tovább a községet. Az ő munkáját segítik a megválasztott képviselők: Bakos Judit, Hafner Norbert, Czigler Zoltán, Kispéter Zoltán, Gergely Ákos és Till Zoltán.

A képviselő-testület összetétele egységes, cselekvő csapatot irányoz elő, mely különösen fontos egy sikeres önkormányzat működésében

– hangsúlyozta Maml Balázs.

Folyamatban vannak a nagyberuházások

Az előző ciklusban elnyert, több mint 613 millió forint értékű projekt a helyi gazdaságfejlesztést elősegítendő, a Szederkényi iparterület fejlesztését célozza meg. A beruházáshoz kapcsolódóan megvannak a kiviteli tervek, a közbeszerzési eljárás néhány héten belül kiírásra kerülhet.

A másik, Élhető települések program keretében nagyszabású beruházások indultak el három helyszínen is, mintegy 240 millió forintból. A tervek szerint a település központjában elhelyezkedő Karasica játszótér szomszédságában közparkot alakítanak ki, a közelében parkolóval. A jelenlegi falumúzeum épülete Ifjúsági Házként funkcionál majd, illetve az új családi házas övezetben egy sportpark létrehozása is a feladatok között szerepel. Mindhárom helyszínhez kapcsolódóan kiválasztották a nyertes ajánlattevőt, a szerződések megkötése folyamatban van, néhány héten belül sor kerül a munkaterület műszaki átadására-átvételére. Szeptemberben elkezdődhet a kivitelezés és a jövő év első felében el is készülhet a nagyberuházás.

A település gondozása, karbantartása folyamatos

Augusztus elején megtörtént a Dózsa György utcai platánsor ifjító metszése. Júliusban a Püski utcában garanciálisan helyreállításra került a korábban felújított árokszakasz, amelyet az egyik tavaszi felhőszakadás megrongált. A Pécsi úton pedig két másik problémás szakaszon is megoldották a csapadékvíz elvezetést, a Bíró üzletház melletti vízelvezető rács cseréje is megtörtént a közelmúltban. S a közterületi árkok, bejárók karbantartása folyamatos.

A Magyar Falu Program keretében pályáztak a Dr. Koch Valéria utca felújítására 10,5 millió forint összegben, ennek köszönhetően a teljes szakasz új aszfaltburkolatot kaphat.