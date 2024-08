Összetartják a közösséget

Meződ Község Önkormányzata az egész évet igyekszik megtölteni kulturális programokkal, amelyek célja felrázni a közösséget, összekovácsolni a lakosságot. Minden esztendőben szerveznek nőnapi, gyereknapi, anyák napi rendezvényt. Az év második felében pedig mindig készülnek a novemberi Idősek Napjára, és karácsonyra készülődő programokat is rendszeresen szerveznek. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy felelevenítsék a már két évtizede meg nem rendezett búcsú hagyományait októberben. 2024-ben a Meződért Egyesület 400 ezer forint támogatást nyert, amelyből kulturális programokat szerveznek. Mindezek mellett a település egy régi épületét szeretnék közösségi térré alakítani, valamint önerőből felújították a faluház mellékhelyiségét is.

Növekszik a lakosság

A folyamatos fejlesztések, szépítések – Országfásítás program keretében 20 darab fát ültettek társadalmi munkában – és a támogatások elnyerése pozitív vonzata, hogy a lakosság száma folyamatosan növekszik. A közel 130 fős településen több gyerekes fiatal család telepedett le az elmúlt években. Elmondható, ami egy ilyen kis lélekszámú község esetén kiemelkedő, hogy 25 fő felett van a 14 éven aluli gyermekek száma. Fontos megemlíteni azt is, hogy több olyan család is van, akik kiköltöztek külföldre, de bizonyos időszakonként haza járnak, mert az ingatlant nem adták el, és a jövőben terveznek is visszaköltözni a településre.

Energetikai fejlesztések

Meződön már 7-8 éve minden jelentős épületen van napelem, így a faluház és a mosoda intézményén is, ami nagy segítség a település számára. Az önkormányzat tervei között szerepel a közvilágítás problémájának megoldása. Jelenleg bérlik a lámpatesteket, de a közel jövőben szeretnének sajátokat beszerezni.

Szociális támogatások

Az önkormányzat szeretné szociális hálóját erősíteni. Rendszeresen van iskolakezdési támogatás, valamint az idei évben otthonfelújítási program keretében 4 családot tudtak támogatni vissza nem térítendő összeggel, amelyből fel tudták újítani a fürdőszobát, ki tudták cserélni a nyílászárókat, valamint tetőcserét is eszközöltek az ingatlanukon. Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a településen magas színvonalon működik falugondnoki szolgálat 2020 óta, amely révén az idősek ellátását gördülékenyebben tudják szervezni.