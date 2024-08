Melyek is ezek az álláslehetőségek?

A szállítás és fuvarozás berkein belül az egyik leggyakoribb álláslehetőségnek a füzesabonyi gépjárművezető vagy sofőr állások számítanak. Nem meglepő tehát, hogy ezen munkakörökkel kapcsolatos hirdetések a régió álláspiacával foglalkozó fuzesabonyallas.hu kínálatában is több alkalommal előfordultak már.

A pozícióra belföldi és külföldi fuvarozás céljából egyaránt gyakran toboroznak munkavállalókat. Jellemző, hogy a gépjárművezető címszó alatt megjelenő állások esetében alapvető elvárásként szerepel a C+E kategóriás jogosítvány, az érvényes GKI kártya, a digitális tachográf kártya, valamint a PÁV III. vizsga is. Emellett a munkáltató erkölcsi bizonyítványt is kérhet a foglalkoztatáshoz.

Az elvárások tekintetében rövidebb listával számolhatnak azok, akik az áruszállítói pozíciókra pályáznának. Ezek az állások ugyanis gyakran már B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthetőek, persze a megfelelő vezetési rutin, helyismeret és felelősségtudat mellett. Fontos tudnivaló továbbá, hogy ezek a munkák a szállításon kívül gyakran egyéb felelőségekkel is kiegészülnek.

Nem ritka például, hogy a munkáltatók áruszállító-raktárosokat keresnek, ahol is a mindennapi feladatoknak a raktárosi teendők is megkerülhetetlen részét képezik. Ez azt jelenti, hogy a munkakör betöltőire készletkezelési, anyagmozgatói és leltározási tevékenységek is hárulnak. Emellett pedig a szállítólevelek és fuvarokmányok kezelése, átadása és aláíratása, valamint a gépjármű állapotára való odafigyelés szintén alapvető felelősségük – akárcsak valamennyi fuvarozói állás esetében.

Mindezek mellett érdemes említést tennünk a futár állásokról is, amelyek akár az abszolút pályakezdők számára is elérhetőek lehetnek. Ezen belül is kifejezetten gyakoriak az ételfutár állások, de csomagfutárként is bőven adódhat lehetőség az elhelyezkedésre.

A feladatkör többnyire a rendelési címek teljesítéséből, a vevőkkel való kapcsolattartásból és a fizettetésből, készpénzkezelésből tevődik össze. Ezen tevékenységekhez általában B kategóriás jogosítványra, vezetési rutinra, pontosságra és jó kommunikációs képességekre van szükség. Az ételfutár állásoknál ezenkívül a saját gépjármű is az elvárások részét képezheti.