• A Holcim Magyarország Kft. szeptember 21-én nyílt napot tart a Királyegyházi Cementgyárban.

• A látogatók megismerkedhetnek a cementgyártás folyamatával és interaktív programokon vehetnek részt.

• A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

2024. szeptember 21-én, szombaton, ismét nyílt napot szervez a Holcim Magyarország Kft. a Királyegyházi Cementgyárban. Ennek keretében a látogatók gyalogos túra során ismerkedhetnek meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó cementgyártás folyamatával, és közelebbről is megfigyelhetik Európa egyik legfiatalabb és legmodernebb cementgyárának működését.

Többek között bemutatjuk, mit teszünk környezeti lábnyomunk minimalizálása érdekében, miközben a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk a gyártási folyamatokban. A gyárhoz érkezve már látható lesz az a nagyszabású napelempark is, amely az elkövetkező 25 évben a gyártásunkhoz szükséges energia egyharmadát szolgáltatja. Bemutatjuk továbbá Waltert, a gyár mintavételező robotját, a cement zsákolásának folyamatát és a gyártás során alkalmazott munkagépeket is. A gyárlátogatás mellett interaktív programokkal, kreatív foglalkozásokkal is várjuk a látogatókat.

A csoportok reggel 9 órától félóránként indulnak és egy-egy túra körülbelül 90 percet vesz igénybe. Egy csoportban, életkori megkötés nélkül, maximum 25 fő vehet részt.

A nyílt napon a részvétel díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz között.

Jelentkezni a Holcim hivatalos weboldalán (holcim.hu/gyarlatogatas) lehet.

Jelentkezési határidő: 2024. szeptember 13. (péntek) 24:00.

Nagy örömmel nyitjuk meg ismét kapuinkat a látogatók előtt. Büszkék vagyunk rá, hogy a Királyegyházi Cementgyár Európa egyik legmodernebb üzeme, ahol környezettudatos szemlélettel állítjuk elő a hazai építőiparban is leggyakrabban alkalmazott alapanyagot: a cementet. A Holcim Magyarország Kft. munkatársai mindennap azon dolgoznak, hogy modern eszközökkel és fenntartható módon, kiváló minőségű cementterméket gyártsunk, melyek a hazai építkezések alapjául szolgálnak. Az új napelempark pedig nemcsak a zöldenergia iránti elkötelezettségünket mutatja, hanem azt is, hogy milyen fontos szerepet játszik a jövő energiaellátásában.

– mondta Garai Gergely, a Holcim Magyarország Kft. gyárigazgatója.

További információ és jelentkezés a holcim.hu/gyarlatogatas oldalon.