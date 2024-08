● Immár 9. alkalommal rendezik meg az Együtt Gyermekeinkért Szentlőrinc–Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt

● A verseny időpontja: 2024. szeptember 20., péntek

A Holcim Magyarország Kft. szeptember 20-án, pénteken immár 9. alkalommal rendezi meg az Együtt Gyermekeinkért Szentlőrinc–Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt Királyegyházi Cementgyára parkolójában.

A hagyományosan kora őszi eseményt a korábbi évek sikeres együttműködését követve az idén is a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány, Királyegyháza és Szentlőrinc önkormányzatai, valamint a Holcim Magyarország Kft. közösen szervezi a helyi civilek bevonásával. Az esemény célja az egészséges és aktív életmód népszerűsítése a helyi lakosság, különösen a fiatalok körében. A futóverseny nevezési díját és az egyéb pénzbeli támogatásokat teljes egészében a résztvevő iskolák sporteszköz-vásárlására fordítják.

A rendezvény több mint egy futóverseny, több mint adománygyűjtés. A térség jövője közös építő folyamat, amelynek alapértékei meghatározzák jelenünk lépéseit. A környezeti egyensúly, fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a közösségi szemlélet megteremtése mellett a fiatalok jelentik a kulcsot a jövőnkhöz. A sportolás javítja a gyermekek egészségét, növeli az önbizalmukat, fejleszti szociális készségeiket, hozzájárul kiegyensúlyozott fejlődésükhöz. Emiatt is külön öröm számunkra, hogy évről-évre egyre több iskolás diákot és felnőttet köszönthetünk rendezvényünkön, akik futócipőt húzva támogatják jótékonysági ügyünket

– nyilatkozta a szervezők nevében Turbéki Judit, a Holcim Magyarország Kft. kommunikációs vezetője.

A szervezők ezúttal is három távval és egyéb szabadidős, interaktív programokkal várják a kicsiket és nagyokat szeptember 20-án a Holcim Királyegyházi Cementgyárában. Az idén is minden futó rajtcsomagot kap, ezen kívül a Holcim munkatársai által készített, betonból készült befutóéremmel a nyakában térhet haza. A legjobbakat pedig külön is díjazzák a szervezők.

A program, részletek:

● Időpont: 2024. szeptember 20., péntek

● Helyszín: Holcim Magyarország Kft. Királyegyházi Cementgyárának parkolója

● Távok:

3 km („Királyegyházai kör”),

4 km („Szentlőrinci kör”),

11 km („Holcim kör”)

● Regisztráció: A részvétel online előzetes regisztrációhoz kötött, határidő: szeptember 13.

● Nevezési díj: 18 éven felüliek számára jelképes 1000 Ft, amit a verseny napján a helyszínen kell befizetni. A jó ügy minél nagyobb mértékű támogatása érdekében lehetőség nyílik ennél nagyobb összegű nevezési díj fizetésére is. A magasabb összeget befizetők külön nyereménysorsolásban vesznek részt, további értékes Holcim ajándékcsomagokért.

● Eredményhirdetés: minden távon, több kategóriában, nemenként az első három helyezett érmet, valamint a támogatók által felajánlott tárgyi jutalmat kap.

Jelentkezés és további információ a holcim.hu/futas oldalon, valamint a futóverseny hivatalos Facebook oldalán („Együtt Gyermekeinkért" Jótékonysági Futóverseny) érhető el.

További információ: www.holcim.hu