Az elmúlt években számtalan program és fejlesztés megvalósult Nagyharsányban. Ebbe a sorba tartozik a március 15-ei, az egész falut megmozgató nemzeti ünneplés, valamint a májusfa állítás is, amit sok más kulturális programmal kiegészítettek. A fejlesztések közül kiemelkedő a játszótér építés, a temető szépítés, valamint a fogorvosi rendelő megújítása. De nagyon fontos megemlíteni, hogy az elmúlt hónapokban is több ízben is szépült, újult a település, valamint erősödött a közösség.

Modern orvosi rendelő várja a lakosokat a településen

Nagyharsány Községi Önkormányzata és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósította meg a TOP_PLUSZ-3.3.2-BA1-2022-00003 számú „Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nagyharsány településen” megnevezésű projektet. Ennek a fejlesztésnek a célja a településen meglévő orvosirendelő ingatlanának felújítása volt. A felújítás során a meglévő lécezés lebontásra került, az acélszerkezet korrózióvédelmet és új festék réteget kapott, illetve új, vékonylazúrral kezelt lécvázat helyeztek el. Mindemellett hőszigetelést is kapott az épület, felújították a szolgálati lakást, a rendelő új bútorzatot kapott és az orvosi eszközöket is lecserélték. Továbbá kialakítottak egy akadálymentes parkolót is, és napelemrendszer telepítettek az épületre.

Kulturális, közösségépítő programokból nem volt hiány

Május hónapban, valamint a nyári időszakban is számtalan programmal kedveskedtek a lakosoknak. Vetélkedőt szerveztek a Nagyharsányi csatával kapcsolatosan iskolásoknak tavasszal, valamint még májusban önkéntes munkával a falu lakói virágot ültettek, és hősök napi megemlékezést is szerveztek. Június egy családi főzőversennyel és ehhez kapcsolódó gyerek programokkal vette kezdetét, majd a szokásokhoz híven az Ördögkatlan Fesztivál egyik helyszíne is volt Nagyharsány, ami már a kezdetek óta része az összművészeti eseményenk. A nyár utolsó hónapjában megtartották a Nagyharsányhegyi csata megemlékezést, amire ünnepi műsorral készültek, majd a résztvevők koszorúztak és megnézhették a hagyományőrzők csatajelenetét. Majd a nyarat egy falunappal zárták sok műsorral, valamint a gyerekeknek szóló játékokkal egészítették ki az eseményt. A rendezvényt közös vacsorával és esti bállal zárták.