Az Élhető települések – Közterületek rekonstrukciója, sportcsarnok fejlesztése, sportlétesítmények kialakítása Harkányban című projekt során 210 millió forint vissza nem térítendő európai uniós forrás állt rendelkezésre.

A projektzárás alkalmából szervezett sajtótájékoztatón Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere ismertette a teljes pályázatot az érdeklődők számára, majd kitért a sportcsarnok, a Dankó Pista utca, illetve a Damjanich utca játszóterének felújítására. Örömét fejezte ki, hogy mindhárom kivitelezést harkányi vagy helyi kötődésű cégek kezébe adhatták, ezzel is erősítve a fürdőváros gazdaságát. Ezen kívül büszke arra, hogy a 2019-es kampányban leírt célok közül néhány kivétellel mindent sikerült teljesíteni. Köztük volt a pályázatba belevett három projekt is, amelyeket most lezárhattak. Köszönetet mondott a Baranya Vármegyei Önkormányzatnak, mert folyamatosan segítik Harkányt pályázati lehetőségekkel és a folyamatos párbeszéddel.

Forrás: Harkány Város Önkormányzata

Nagy Csaba országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet, hogy Harkány valóban figyel a lakosokra, bizonyítja ez a beruházás is. Szerinte ezzel az egyszerű hétköznapok váltak jobbá, hisz valóban a helyiek mindennapjait segíti ezáltal a városvezetés. A képviselő beszédében gratulált a városnak és további sikeres projekteket kívánt.

Forrás: Harkány Város Önkormányzata

Hírportálunknak Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke elmondta, Baranyában a mostani fejlesztési időszakban összesen 9,8 milliárd forintból valósulhatnak meg az Élhető települést szolgáló fejlesztések. Harkány az egyik nyertese ennek az időszaknak, hiszen az elmúlt években számos beruházás valósult meg a városban, mintegy 600 millió forintból.

A tájékoztató végén bemutatták a résztvevőknek a Dankó Pista utcát, valamint a játszóteret, amelyet már a gyerekek is birtokba vehetnek.

Forrás: Harkány Város Önkormányzata

A gyógyfürdő nyereményeket osztott

Példátlan adományozásba, ezzel együtt marketingtevékenységbe kezdett a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., melynek ajándékait a héten adták át a szerencsés nyerteseknek. A legnagyobb nyereményt egy személygépkocsi jelentette, melynek matricája a fürdőt hirdeti. Ezt a szerencsés győztesnek három évig fent kell hagynia az autón. Ezen kívül sorsoltak még mobiltelefont, okostévét, elektromos rollert, illetve egy egyhetes harkányi vagy siklósi szálláslehetőséget.