A Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivált 2006-ban indította útjára Habjánecz Tibor, Geresdlak polgármestere.

Amikor polgármester lettem, a programomba foglaltam, hogy ha Nagykanizsán van Dödölle Fesztivál, Baján Halfőző Fesztivál, akkor Geresdlakon legyen Gőzgombóc Fesztivál, hiszen Mohácstól Bonyhádig a térségben mindenhol kiválóan készítik ezt a hagyományos sváb ételt.

– emlékezett vissza Habjánecz Tibor.

Azóta a fesztivál országos hírnévre tett szert, s mára a „gőzgombóc” szó hallatán sokaknak rögtön Geresdlak jut eszébe.

Büszkék vagyunk arra, hogy ez a fesztivál már egy jelentős eseménnyé vált, és biztos vagyok benne, hogy eléri a 25. vagy akár a 30. évfordulóját is.

– tette hozzá a polgármester.

Gőzerővel készülnek majd a hagyományos fogások

Forrás: Geresdlak Önkormányzata

Verseny, díjak, kóstolók a fesztivál során

A fesztivál helyszíne az Óvoda utca 2. szám alatti közösségi ház és étterem körüli terület, ahol öt, az időjárás esetleges viszontagságainak is ellenálló sátor, valamint két színpad lesz felállítva.

A program központi eleme a gőzgombóckészítő verseny, amelyre idén rekordközeli számban, összesen 33 csapat nevezett. A résztvevők különféle kategóriákban mérhetik össze tudásukat, mint például az „Ízletes gőzgombóc”, a „Hagyományos gőzgombóc” vagy a „Gőzgombóc újragondolva”. Emellett különdíjakat osztanak ki a legszebb és legötletesebb terítékért, valamint olyan egyedi elismerések is gazdára találnak, mint a „Legcsinosabb csapat” vagy a „Legvidámabb csapat” díja, továbbá kiválasztják a „Gőzgombóc Fesztivál szépét” is. A zsűrizést szakmai ítészek végzik, a főnyeremény leendő tulajdonosa pedig értékes vándordíjat vihet haza: egy évig nála lehet a sváb népviseletbe öltöztetett „Knédli Rézi” baba, akinek öltözete Varga Jánosné Eti keze munkáját dicséri.

Nem csak a versenyzők, de a látogatók is megízlelhetik a gőzgombócok különleges ízvilágát: a fesztiválon kötelező a kóstoltatás, így bárki végigjárhatja a főzőcsapatok standjait, emellett a geresdlaki étterem is kétféle gőzgombócot kínál majd. A rendezvényen borutca és ételudvar is várja a látogatókat, a mohácsi Busóudvar étterme egyéb finomságokat főz a fesztiválozók számára.

Az „Ovis Gombócok” csapat süteményt kínál majd adomány fejében, a befolyt összeg az óvodások egészségprogramját támogatja.