A község Önkormányzata az egész évet igyekszik megtölteni kulturális programokkal, amelyek célja felrázni a közösséget, összekovácsolni a lakosságot. Minden esztendőben szerveznek a jeles alkalmak köré szerveződő programokat. Tartalmas gyereknapi programmal készülnek mindig a legkisebbeknek, de úgy, hogy a felnőttek is jól érezhessék magukat. Az időseket is megszokták ünnepelni minden évben. Azt azonban fontos megemlíteni, hogy kevés nyugdíjasa van Ellendnek. Mikulás nap alkalmából csomagokat osztanak ki a gyerekeknek – 14 éves korig bezárólag. Idén szeptember 7-én megtartották a település falunapját, ami főzőversennyel vette kezdetét, majd színpadi programok, koncertek, vacsora és bál várta a kilátogatókat.

Sok fiatal él a településen

A folyamatos fejlesztések, szépítések – 2022-ben Országfásítás program keretében 30 darab fát ültettek – és a támogatások elnyerése pozitív vonzata, hogy fiatal párok költöztek a településre. A közel 220 fős településen több fiatal pár él. Elmondható, ami egy ilyen kis lélekszámú község esetén kiemelkedő, hogy 50 fő körül van a 14 éven aluli gyermekek száma. Az idei esztendőben négy újszülöttet köszönthettek Ellendben, és azok a családok, akik jogosultak rá születési segélyben részesülhetnek.

Forrás: Ellend Önkormányzat

Ebben az évben 6 millió forintos támogatásból korszerűsítették a már meglévő játszóteret a gyerekek legnagyobb örömére. A régi játékok felújításra kerültek és új játékszereket is telepítettek a játszótérre, így a gyerekek biztonságos környezetben játszhatnak.

Folyamatos fejlesztések

Ellenden már 10 éve minden jelentős épületén van napelem, ami nagy segítség a település számára. A település vezetősége saját költségből felújította a Művelődési Ház konyháját, valamint három klímát is felszerelt Ellend intézményeiben, köztük az orvosi rendelőben, a Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatalban. Ez utóbbinál teljeskörűen felújították a mozgáskorlátozott feljárót, valamint villamosították a garázst és a tűzoltószertárat.

Forrás: Ellend Önkormányzat

Támogatásokkal segítenek

A téli időjárás a kistelepülésen élőknek nehézséget szokott okozni, így Ellenden is neveztek a tüzelőanyag pályázatra, amit meg is nyertek, ezzel segítve a községben élőket. Mindemellett beiskolázási támogatást is kiosztanak az arra jogosultaknak. A településen elérhető a Bursa Hungarica, amely révén ösztöndíjat kaphatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok. Az önkormányzat a karácsonyi időszakban is támogatja a település lakosságát, minden háztartást élelmiszercsomagban részesítenek. Mindemellett azt is érdemes megemlíteni, hogy évek óta működik falubusz szolgáltatás a településen, amit szívesen vesznek igénybe a lakosok.