Farkas Béla 2006 októberében foglalta el a polgármesteri széket, elmondása szerint szép és hálás örökséget vihetett tovább. Már akkoriban is stabil gazdasági lábakon állt Szajk, továbbra is ezt akarta fenntartani. A vele együtt dolgozó képviselő-testületek a polgármester projektjeit segítették, mindig társakra lelt a vezető a tagokban.

Számos beruházást megvalósítottak

A gazdasági stabilitás olyan helyzetbe hozta őket, aminek hatására több beruházást önerőből valósítottak meg. Sikerült felújítani valamennyi közintézményt a művelődési házat, az óvodát, a védőnői szolgálatot. A tudatos befektetést jól mutatja az, hogy majdnem minden középület napelemekkel lett felszerelve.

Forrás: Szajk Önkormányzata

Pályázatokon keresztül is sikerült fejleszteni, ám rengeteg pályázatuk sikertelen lett, nem bírálták el pozitívan. A beadott 147 pályázatból 56 nem lett nyertes, ebből az adatból kiindulva elképesztő teljesítmény a felújítások és beruházások mennyisége.

Forrás: Szajk Önkormányzata

A közterületek szépülnek

Szajk települése már több, mint ezer éves, erre nagyon büszkék a helyiek. Erre az alkalomra sikerült egy tájházat kialakítani, aminek épületét már korábban megvásárolta az önkormányzat. A Harangvölgyi sétány egy igazi közösségi térré varázsolódott, hisz a rengeteg rendezvény legtöbbjének ez a környék ad otthont. Sikerült a lakosság számára hulladékgyűjtő kukákat vásárolni, amivel tovább tudnak hosszabb távon spórolni. Ezen kívül a buszmegállók megszépültek, az évek alatt rendbe tették a Szent Flórián-szobrot, a Szentháromság szobrot, a hősi emlékművet, és ezeknek a környezetét. Az 1936-ban villamosított településen eddig nem volt esedékes nagyobb villanyvezeték-rekonstrukció, ám ebben az évben az összes villanyoszlopot kicserélték, modernizálták. Az útfelújítások terén egyedül az Ady utca felújítása maradt el, melyre hétszer pályáztak sikertelenül. Ingyenes wifi hálózati pontokat alakítottak ki, illetve a teljes település kamerarendszerrel ellátott, így a modern kor elvárásait teljesítik.

Forrás: Szajk Önkormányzata

Mindenkinek otthont biztosít

A település aktív közösségi életét mi sem bizonyítja jobban, mint az a számadat, ami szerint 81 féle programot szerveztek az elmúlt 18 év során. A szokásosnak nevezhető farsangi, Majális, és karácsonyi rendezvények mellett is színes programokat szerveztek. Az ezredik születésnapjukon is szerveztek több napos programsorozatot, de a településen volt már regionális tájház-találkozó és Országos Katasztrófavédelmi Bemutató. Egy falu életében fontosak a termelt áruk, így szerveztek pálinka- és bormustrát. és magas színvonalú táborokat is. Hallhattak itt rockoperát, de rengeteg kulturális rendezvénynek is otthont adott a település.