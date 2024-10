5. Karbantartási igény

Egyáltalán nem mindegy az sem, hogy a választott nyílászáróinkkal utóbb mennyit kell foglalkoznunk. A fa ajtók időnként felületkezelést igényelnek, a műanyag változat azonban akár évtizedekig is helyt állhat bármilyen karbantartási munka nélkül, így ezt a kérdést is érdemes megfontolni. Ha gyermekeink vannak, azzal is számolnunk kell, hogy az ajtók sérülhetnek és koszolódhatnak, így ebben az esetben könnyen takarítható és valóban strapabíró modelleket célszerű választanunk.

6. Várható kiadások

Egy lakásfelújítás során általában csak az előre meghatározott költségvetés keretein belül mozoghatunk, ezért fontos szempont a választott beltéri ajtó ára is. Természetesen érthető, hogy szeretnénk egy kicsit faragni a kiadásainkon, azt azonban ne felejtsük el, hogy nyílászárókat hosszú távra vásárolunk, ha pedig azt szeretnénk, hogy az ajtóink hosszú évekig kiszolgáljanak minket, néha érdemes egy kicsit mélyebben a zsebünkbe nyúlni.

Mindenkinek más válik be

Mindannyian különbözőek vagyunk, így eltérőek az igényeink is. Éppen ezért lehetetlen választ adni arra a kérdésre, hogy melyik a legjobb beltéri ajtó, ezt a kérdést mindenkinek magának kell eldöntenie. Fontoljuk meg a választásunkat; ha a fenti szempontokat figyelembe vesszük a vásárlás során, biztosak lehetünk abban, hogy nyílászáróink meg fognak felelni az elvárásainknak.