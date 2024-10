Az Enger Kft. egy igazi baranyai cég, melynek telephelye Pécstől húsz kilométerre található Birjánban. Itt viszonteladóként lehet regisztrálni és vásárolni, a kínálat pedig több, mint tízezer termékből áll, válogatni bőven lehet. A háztartási cikkektől kezdve, a vegyi árun át, a tartós élelmiszerig minden elérhető. Ez mellett több kiskereskedelmi boltot is üzemeltet a cég. A kilenc pécsi üzlet mellett Beremend, Birján, Mohács, Nagynyárád, Olasz, Siklós, valamint a Tolna vármegyei Tolna is jeleskedik egy-egy bolttal. A választék a kisboltokban is hatalmas a nagykereskedelmi központnak köszönhetően, ahonnan azonnal tudnak árut szállítani. Folyamatosan akciókkal jelentkeznek, a mostani hatalmas lépésükkel is csak nyerhetnek a vásárlók.

Megújulásukkal kilépnek az országos piacra

A cég eltökéltségét bizonyítja az új webshop elindítása, amivel a mai kor vásárlói igényeit teljesíteni tudják. Felgyorsult világunkban hatalmas lehetőséget biztosít egy bolt, ha webáruházukból házhoz tudunk rendelni. Aki pécsi címre rendel termékeket, azok számára kedvezményes áron szállítja ki a cég a vásárolt cikkeket. A rendelések akár még a kisboltokba is kérhetőek.

Ezzel együtt nem csupán a vármegyeszékhelyről rendelőknek éri meg az Enger Market-től rendelni. Az árak miatt is megéri. Ezek a legtöbbször kedvezőbbek, mint a nagyobb multik esetében, így mindenképp érdemes meglátogatni a webshopot.

Az új vásárlók még jobban járnak, mivel azonnal további kedvezményben részesülnek. Az 1000 forintos kuponhoz nem kell semmit tenni, automatikusan jár az új regisztrálóknak. A vásárló a profiljára kapja meg a pontgyűjtő számlára, amit abban az esetben használhat fel, ha minimum 10.000 forint értékben vásárol.

A webáruház itt érhető el.

Az Enger Market másik újítása azoknak kedvez, akik rendszeresen vásárolnak a cég fizikai üzleteiben. Elindították törzsvásárlói applikációjukat, amin keresztül pontokat gyűjthetnek a vásárlók, illetve kuponokat válthatnak be. Ezzel a lépéssel még kedvezőbbé tették az üzleteikben történő vásárlást.

Az alkalmazások itt érhetők el:

Apple App Store

Google Play Store