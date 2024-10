Az új testület feladata lesz azt eldönteni, hogy milyen irányban indulunk el. Csak a telkeket értékesítjük, vagy a korábbi modellhez hasonlóan csarnoképületeket építünk és azokat adjuk bérbe. Ez egy hosszú távú befektetés a település jövőjébe, a jelenlegi iparterület is majd 30 év alatt települt be. És sajnos leépítésekről is beszélnünk kell. A napokban jelentette be az egyik legrégebben városunkban működő cég, hogy befejezi a termelést és áthelyezi a gyártást határon túlra. Ez komoly érvágás az önkormányzat számára, hiszen mind az iparűzési adóból, mind bérleti díjból jelentős bevételünk származott. Ismételten egy globális válság közepén járunk. Ennek hatása ért el ide hozzánk is