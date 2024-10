A Citroen is meglepően széles modellpalettával rendelkezik, ám a levegőben ott van már a várakozás izgalma: a napokban érkezik az új C3, amely várhatóan felpezsdíti a városi autók piacát.

Ugyanez a várakozás érezhető a FIAT részlegen is, itt az örök klasszikus Panda – amely már a Pandina névre hallgat -, kap nagyobb testvért. A Grande Panda dizájnja és belső tere is különleges, már a vásárlók is kíváncsian várják. Új modell a FIAT 600 is, az örök klasszikus 500-as formáját idéző Crossover igazi mindenes, tágas belső térrel és nagy csomagtartóval.

Mindhárom márkára igaz, hogy számtalan hajtáslánc megoldást kínálnak, a hagyományos benzinmotortól kezdve a hibriden át a teljesen elektromosig, sőt a dízelek sem tűntek el a kínálatból.

Ducato, Scudo, Doblo – mindenki tudja, hogy a FIAT évtizedek óta bizonyító haszonjármű családjáról van szó, amely kiegészülve a Peugeot Boxer, Expert és Partner, valamint a Citroen Jumper, Jumpy és Berlingo trióival a személyautókhoz hasonlóan egymást kiegészítve kínál szinte minden feladatra megoldást. Az alvázas kiviteltől a 17 köbméteres rakterű furgonig terjed a paletta, amely a városi áruszállítástól a nemzetközi fuvarozásra alkalmas modelleket takar. Az elektrifikáció erre a területre is betört, a haszonjárművek is rendelhetőek teljesen akár elektromos hajtáslánccal is.

A FIAT és a Citroen mellett a használtautó-kínálat megjelenése is újdonság a Kertváros kapujában fekvő autószalonban, így az autóbeszámítás is egyszerűbbé vált mindhárom márka esetén.

Természetesen preferáljuk az itt képviselt márkákat, de más típusokat is szívesen látunk, ebben az esetben is a Nyitrai Csoport tudásbázisára támaszkodunk és nagyon kedvező konstrukciókat tudunk kínálni

– mondja Rege Péter.