Az ügyfeleink azonnal észreveszik, hogy mennyire gazdagon felszereltek az autók, nekünk szinte ki sem kell emelnünk, hogy már az alapmodell is rengeteg olyan kiegészítőt és funkciót tartalmaz, amiért máshol komoly összegeket kell fizetni.

– emeli ki az Omoda egyik legfontosabb tulajdonságát Szabó Milán értékesítési vezető.

Alap az extra – emeli ki a katalógus is, és valóban így van, a kínálatban szereplő Omoda 5 nevű modell már a Comfort felszereltségi szinten is impozáns felszereltséget nyújt. A komfort-kiegészítők mellett a biztonsági berendezések is hiánytalanok és a vezetéstámogató rendszerek terén is az élvonalba tartozik az autó, közel 20 vezetéstámogató berendezés került a járműbe. Aki ennél is többet szeretne, az a Prémium felszereltséggel már elektromos napfénytetőt, elektromosan nyitható csomagtérajtót, kormányfűtést, 360°-os nagy felbontású tolatókamerát, SONY hangszórókat is kap és az extra színeket is felármentesen választhatja.

A belső értékek mellé figyelemreméltó dizájn párosul, az első tapasztalatok alapján mindenki tetszését elnyerte az Omoda 5 formaterve. A márka Art in Motion tervezési filozófiája azon az elképzelésen alapul, hogy a funkcionális formatervezés is lehet hihetetlenül szép.

Érdekes, hogy a fiatal pároktól, a családokon át az idősebb korosztályig mindenki érdeklődik az autó iránt, így nem lehet azt mondani, hogy csak egyetlen rétegnek készült. A legidősebb ügyfelünk például 70 éves, ő egy Prémium felszereltségű autót rendelt.

– mondja Szabó Milán arra a kérdésre, hogy kinek szánta a gyár az Omoda 5-öt.

A siker nem csak Pécsen és a Dél-Dunántúlon ennyire egyértelmű, az Omoda Spanyolországban is berobbant a piacra – megelőzve az Alfa Romeót, a Hondát vagy BYD-t –, globálisan pedig az egyik leggyorsabban növekvő márka.

A gazdag felszereltség és a dinamikus forma mellett a technika sem okoz csalódást, az Omoda 5 motorja 1.6 literes, 145 lóerős négyhengeres közvetlen befecskendezéses turbó-benzines, a legnagyobb nyomatéka 275 Nm. Ezzel 10.1 másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra, a legnagyobb sebessége 195 km/h. Átlagfogyasztása 7.4 l/100km, ami az 1455 kilogrammos 4373 mm hosszú crossover karosszériával remek érték.

Több évtizedes tapasztalattal a hátunk mögött is meglepődtünk azon, hogy mennyire jó minőségű az Omoda” – mondja Szabó Milán. „Ezért is döntöttük el, hogy csatlakozunk a márkához, és elsőként kínáljuk nem csak a Dél-Dunántúlon, hanem Nyugat-Magyarországon is.

Az Omoda kiváló gyártási minőségét - amely szavatolja a megbízhatóságot is-, a J.D.Power 2024-es, a kínai piacra vonatkozó új autókat vizsgálóminőségi elégedettségről szóló jelentése is alátámasztja. Ebben az anyacég, a Chery, már a második egymást követő évben érte el az első helyet. A gyár ezt 7 év vagy 150 000 kilométer garanciavállalással erősíti meg, de az EURO NCAP ötcsillagos töréstesztje is arról árulkodik, hogy a lemezek alatt is annyira meggyőző a technika, mint amilyen kiváló minőségű az Omoda 5 karosszériája és utastere.