Hirdetés 50 perce

Megújult lendülettel folytatják a város fejlesztését

Október hónap is tartogatott izgalmakat Harkány városa. Június 9-én tartott önkormányzati választás során újabb évekre Baksai Endre Tamás ülhetett a polgármesteri székbe, sorozatban harmadjára. A vezető már a választások után is biztatónak érezte, hogy a harkányi lakosoknak fontos volt, hogy elmenjenek szavazni. A magas részvételi arány pedig csak arra sarkallta, hogy továbbra is maximális erőbedobással fejlesszék tovább a fürdővárost.

PR cikk PR cikk

Egy jó vezető mellett szükséges egy remek csapatot is kialakítani. A következő ciklusban társadalmi megbízatású alpolgármesterként Hosszúné Dávid Éva Margitot és Remmert Ferencet szavazták meg október 3-án. Ezen a napon megalakult Harkány képviselő-testülete is, melynek tagjai dr. Kiss Angéla Emese, Tóth László, Urbán Szabolcs, Hosszúné Dávid Éva Margit, Kiss-Kálmán Éva, Kerécz Tamás, Monostori Zsolt János és Márton Béla. Megválasztottak egyhangú szavazás során két bizottságot is. A Pénzügyi, városfejlesztési, kulturális, idegenforgalmi Bizottságban szerepel Tóth László elnök, dr. Kiss Angéla Emese, Urbán Szabolcs, Kiss-Kálmán Éva, Kerécz Tamás, Monostori Zsolt János, Márton Béla. A Jogi és Szociális Bizottság tagjai pedig dr. Kiss Angéla Emese elnök, Urbán Szabolcs, Kiss-Kálmán Éva, Monostori Zsolt János, Márton Béla. A nemzetiségek is jeleskednek Harkány életét mindig a pezsgés jellemezte, kulturális téren pedig a nemzetiségek színesítik. Meghatározó szerepet játszanak a nemzetiségi önkormányzatok a városban, hisz a tagok aktívan ápolják hagyományaikat, valamint folyamatosan erre hívják fel a figyelmet különböző nemzetiségi rendezvényekkel. A horvát, német és a szerb kisebbség is a hetekben alakította saját nemzetiségi önkormányzatát. Október 11-én a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat alakult meg. A képviselő-testületet három főből áll, elnöknek a tagok saját maguk közül Greges Zsuzsannát választották meg, elnökhelyettes pedig Radosnainé Geosits Györgyi lett. Október 16-án a Harkányi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is megalakult szintén három fővel. Elnöknek Despotovic Bane került megválasztásra, elnökhelyettest egyelőre nem választottak. Szintén 16-án a német kisebbség is megalakította a testületét. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület öt főből áll, őket elnökként Bognárné Schubert Éva irányítja őket, az elnökhelyettes pedig Flögl Szilvia lett. Hétvégén a horvát nemzetiségé a főszerep Október 26-án Harkányban rendeznek horvát este a Kiss József Könyvtár, Művelődési Házban. Az eseményt a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezi, a program egy horvát nyelvű szentmisével indul délután öt órakor, majd hat órától egy kulturális műsor veszi kezdetét. Ercsiről érkezik a Jakube Táncegyüttes és a Jorgovani Énekkar, fellép a szalántai Marica Kulturális Egyesület, a kökényi Matusek László Kulturális Egyesület és a Pécsudvardi Férfi Kórus. A házigazda fürdőváros is képviseli magát, a harkányi iskola tanulói lépnek fel, valamint a Horvát Vegyes Kórus. Este nyolc órakor horvát bál és táncház kezdődik a Podravka zenekarral.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!