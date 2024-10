A pécsi, szigetvári és mohácsi helyszíneken zajló rendezvények látogatói egy helyszínen ismerhetik meg Baranya vármegye középfokú oktatási intézményeinek képzési kínálatát, információkat szerezhetnek az ezekben folyó munkáról, az elérhető szakkörökről, szabadidős tevékenységekről. Dr. Horváth Zoltán főispán kiemelte: az iskolák mellett néhány fontosabb baranyai cég is képviselteti magát az eseményeken annak érdekében, hogy a fiatalok bepillanthassanak a munka világába, tájékozódhassanak arról, mely szakmával milyen elhelyezkedési lehetőségek várják őket a jövőben.

Középiskolások vállalkozási ötleteit várják A Baranya Vármegyei Kormányhivatal „Saját lábon” címmel immár ötödik alkalommal hirdeti meg vállalkozástervezési vetélkedőjét a Baranya vármegyei középiskolások számára. A pályamunkákat ezúttal 2024. október 9-ig lehet benyújtani.

A versenyre a baranyai középiskolákban az idei vagy a jövő tanévben végzettséget szerző fiatalokból álló 3 fős csapatok jelentkezhetnek, amelyeknek egy, a csapattagok által választott szaktanár nyújthat segítségét a felkészülésben, illetve a pályamunka elkészítésében. Az üzleti terveket, illetve a vállalkozási ötletet bemutató videót 2024. október 9-ig lehet beküldeni. A győztes csapatok tagjait az idei évben is értékes nyeremények várják. A részletek miatt érdemes felkeresni a kormányhivatal honlapját: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/baranya/megye/hirek/hir/kozepiskolasok-vallalkozasi-otleteit-varjak

A „Saját Lábon” vállalkozástervezési vetélkedő döntője 2023-ban

A baranyai rendezvénysorozat október 14-én, 9 órától Pécsett az általános iskolásoknak szervezett kiállítással indul. A hétfői napon elsősorban a vármegyeszékhely intézményeinek utolsó évfolyamos diákjait várják, míg másnap ugyanezeket a standokat járhatják végig a vidéki járásokból érkező nyolcadikosok és kísérőik. A harmadik napon – október 16-án – a középiskolások és az álláskeresők igényei, továbbtanulási, munkavállalási elképzelései kerülnek a középpontba. Ezen a napon, a képzési és állásbörzén a felsőfokú oktatási intézmények – a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa, valamint a Mathias Corvinus Collegium – mellett a képzőintézmények, illetve a térség nagyobb munkáltatói is bemutatkoznak, és több száz állásajánlat is várja az érdeklődőket. Szintén szerdán kerül sor a végzős középiskolások számára meghirdetett „Saját lábon” vállalkozástervezési vetélkedő döntőjére, ahol az öt legjobb csapat mutatkozik be a Baranya meghatározó gazdasági szakembereiből álló szakmai zsűri előtt.