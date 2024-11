A környékre települt olajkitermelő vállalattól évek óta jelentős iparűzési adó érkezik Gyöngyösmellék Község Önkormányzatához. Ebből az összegből folyamatosan épül-szépül a település, s a lakosok támogatására is jut belőle. Schán Mária 2010-óta polgármester a településen, regnálása óta számos nagyobb beruházással készültek el. A középületek felújítása előtt fontosnak tartották, hogy az utakat is rendbe hozzák, ez már korábban elkészült. Felújították az összes bekötőutat, az önkormányzati utakat. Az összes folyamatban lévő projekt lezárult, mindenhol megvolt az átadás.

A polgármesteri hivatal felújításának első ütemében teljes belső felújítás történt. Majd jött a külső felújítás, ami magába foglalta a hőszigetelést, burkolást, színezést. Ennek folytatása volt az udvar parkosítása. Az épület háta mögött lévő udvar (kis tóval) parkosítása is megtörtént, a hivatal előtt pedig parkolót alakítottak ki, hogy az ott dolgozók, ügyeket intézők tudjanak hová parkolni. A kocsma és bolt épülete teljesen elkészült, napelemek is lettek ide felszerelve.

A játszótér is megújult, körbe lett kerítve teljesen, új játszóeszközök lettek telepítve, pályák lettek kialakítva. A közterületek rendbetétele, virágosítása is megtörtént, a játszótéren és a temetőben, templom előtti téren is megszépült a környezet.

– kezdte a projektek ismertetésével a polgármester.

A református és a katolikus templom felújítására is biztosított forrást a község, a kivitelezést az egyházak koordinálták. Mindkét templom külső-belső megújuláson esett át. A tájházzal kapcsolatos beruházás is teljesen elkészült. Itt volt egy pince, azt is felújították, a parkosítás itt is megtörtént. A tájházban a településről és a környező településekről származó tárgyakat, emlékeket mutatják be, ez most van berendezés alatt. A körülbelül 200 férőhelyes kultúrház - amely egyben a közösségi ház is - felújításával készültek el a legutóbb. Az öreg épület kívül-belül megújult. A villamossági rendszert teljesen kicserélték, a fűtéskorszerűsítés is megtörtént, valamint aljzat csere. Kívülről a teljes régi vakolat le lett szedve és újra lett vakolva az épület, teljes hőszigetelés mellett. A közbiztonság érdekében kamerarendszer működik a településen, melyet az elmúlt időszakban sikerült bővíteni is.