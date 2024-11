Az impozáns épületegyüttesnek a pécsi belváros peremén húzódó, fokozatosan újjáéledő Északmegyer dűlőben, a korábbi Pécsi Bőrgyár külterületén fekvő 14 ezer négyzetméteres telek ad otthont. A háromszintes komplexum a legmodernebb építészeti és energetikai irányelveknek megfelelően készült el, zöldmezős beruházásként, 16 hónap alatt, jelentős részben saját forrásból, kiemelt hangsúlyt fektetve a fenntarthatóságra és az innovációra.

Ez az épület több mint egy székház: az innováció, a haladás és a fenntarthatóság jelképe

– fogalmazott az avatón a cég vezérigazgatója. Várhalmi Attila kiemelte, hogy a Rotovill új központja az iparág legújabb trendjeit tükrözi. A látogatók az exkluzív bemutatóteremben hétköznapokon reggel 8:00 és 16:30 között testközelből ismerkedhetnek meg a világ egyik legnagyobb klímaberendezés-gyártója, az AUX Air Conditioner Group legújabb, ultra csendes légkondicionálóival és az RCOOL márka termékeivel (amelyeknek kizárólagos magyarországi forgalmazói); valamint rendkívül széles alkatrész- és tartozékkínálatukkal. Bemutatótermük így igazi kincsesbánya a legfrissebb technológiák iránt érdeklődők számára.

Hűtőkamra egész évben: valós környezetben tesztelt megoldások

A megbízhatóságot, minőséget és vevői elégedettséget működése három alappillérének tekintő Rotovill mindig is sokat adott az innovatív megoldásokra: az épületben működő képzőközpont teszt- és szervizlaborja különleges lehetőséget teremt arra is, hogy a partnerhálózatukba tartozó klímaszerelők és mérnökök éles helyzetben tesztelhessék a legmodernebb rendszereket. Ennek egyedi eleme az a hűtőkamra, amely nem csak energiahatékonysági szempontból előnyös, hanem lehetőséget teremt arra is, hogy a képzések keretében a szakemberek működés közben, évszaktól függetlenül, szélsőséges időjárási körülmények között is tanulmányozhassák a berendezések vizsgálatát – a gyakorlatban szerzett tapasztalatok ugyanis felbecsülhetetlenek a piaci versenyben.

A kapcsolódó kétezer négyzetméteres logisztikai csarnok pedig a gyors és hatékony árukezelést szolgálja – természetesen a teljes épületegyüttesben lehetőség szerint AUX gépészettel és berendezésekkel felszerelve.