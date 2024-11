Ilyenkor jó választás lehet a mobil klíma, amit akár magunk is telepíthetünk. Cikkünkben körbejártuk, mikor érdemes mobil klímát választani, mik az előnyei és hátrányai. De arról is szó lesz, mire kell figyelni a vásárláskor.

Mi is az a mobil klíma és mitől más, mint a telepített légkondi?

A hagyományos split klíma egy beltéri és egy kültéri egységgel rendelkezik. A kettő között egy csőrendszerben hűtőközeg kering, amely a beltéri levegő hűtését biztosítja, és elvezeti a felesleges hőt. Mivel a hűtőközeg gáz halmazállapotú, és nem megfelelő szerelés esetén elszivároghat, ezért a hagyományos klíma felszereléséhez mindenképp szaktudás szükséges.

Ezzel szemben a mobil klíma úgynevezett monoblokk klíma, tehát a hűtéshez szükséges minden elem egyetlen egységben található, legtöbbször a beltéri egységben. Így nem szükséges szakember segítsége, a felhasználónak csak elég áramforráshoz csatlakoztatni a klímát és elhelyezni a forró levegőt kivezető csövet. Ehhez elegendő egy ablak-, vagy ajtónyílás, bár ha hatékonyabb működést szeretnénk, akkor előnyös lehet egy lyukat fúrni a falba.

Forrás: freepik

A mobil klíma előnyei

A könnyű telepítésen kívül a mobil klímának számos más előnye is van. A legfontosabb, hogy nevéhez hűen ez a berendezés könnyen mozgatható, akár egyik helyiségből a másikba. Így mindig ott hűt, ahol éppen a legnagyobb szükség van rá. Ráadásul – ha megfelelő méretű az autónk –, akkor utazásra, nyaralásra is magunkkal vihetjük a készüléket.

A legtöbb mobil klíma ezen kívül párátlanít is, ami a fülledt napokon vagy párás helyiségekben igazi megváltást jelent. Ráadásul ma már sok készülék rendelkezik fűtés funkcióval is – így például nyáron hűtheti a tetőteret, télen pedig fűtheti a garázst. További előnye még, hogy ára a split klímákhoz képest gyakran kedvezőbb, így azok számára is elérhető, akik a hagyományos légkondi telepítését nem engedhetik meg maguknak.

A mobil klíma hátrányai

Természetesen a mobil klímának van néhány hátránya is. Talán a legfontosabb, hogy ezek a készülékek viszonylag zajosak, ami az arra érzékenyeknek problémát jelenthet. Sok berendezés rendelkezik éjszakai üzemmóddal, ami halkabb működést, de egyúttal kisebb teljesítményt is jelent. További hátrány még, hogy a mobil klíma több energiát fogyaszt, mint hagyományos társai.